Россияне ведут наступление на трех направлениях, украинские военные отбили атаки возле 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Зализное, Первомайское, Водяное, Победа Донецкой области.

"Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются", – сказано в сообщении.

На волынском и полесском направлениях, по данным Генштаба, обстановка без существенных изменений: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, но признаки формирования его наступательных группировок не выявлены.