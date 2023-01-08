Россияне ведут наступление на трех направлениях, украинские военные отбили атаки возле 16 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Среди них – Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Соледар, Бахмут, Зализное, Первомайское, Водяное, Победа Донецкой области.
"Неся большие потери, враг ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях оккупанты обороняются", – сказано в сообщении.
На волынском и полесском направлениях, по данным Генштаба, обстановка без существенных изменений: враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, но признаки формирования его наступательных группировок не выявлены.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.