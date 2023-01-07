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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают стрелять, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня" – Генштаб ВСУ

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В ВСУ рассказали, на каких направлениях враг пытается атаковать
В ВСУ рассказали, на каких направлениях враг пытается атаковать
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты не соблюдают объявленный ими же "режим прекращения огня", проинформировал 7 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на объявленный так называемый режим прекращения огня, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины".

"Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. На новопавловском, запорожском и херсонском – продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", – объяснили в ВСУ.

По данным украинских военных, в течение суток оккупанты обстреливали украинскую территорию в общей сложности в районе более 70 населенных пунктов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0TtVQgMaAgFXoiBJuuwbekCizycACpy4XfZDB3eRF5XhKnGucvsQR21NhDL67qav9l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Генеральный штаб ВСУ еще в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники.

В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Лиман, перемирие, Авдеевка, вторжение, прекращение огня, Купянск, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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