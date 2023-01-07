Оккупанты продолжают стрелять, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня" – Генштаб ВСУ

В ВСУ рассказали, на каких направлениях враг пытается атаковать Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Несмотря на объявленный так называемый режим прекращения огня, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины".

"Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. На новопавловском, запорожском и херсонском – продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", – объяснили в ВСУ.

По данным украинских военных, в течение суток оккупанты обстреливали украинскую территорию в общей сложности в районе более 70 населенных пунктов.

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Генеральный штаб ВСУ еще в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.