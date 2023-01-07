Оккупанты продолжают стрелять, несмотря на объявленный ими "режим прекращения огня" – Генштаб ВСУ

"Несмотря на объявленный так называемый режим прекращения огня, российские оккупанты продолжают обстреливать позиции наших подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что "опасность вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины".
"Враг сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. На новопавловском, запорожском и херсонском – продолжает вести активную оборону на ранее занятых рубежах", – объяснили в ВСУ.
По данным украинских военных, в течение суток оккупанты обстреливали украинскую территорию в общей сложности в районе более 70 населенных пунктов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ еще в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года якобы с целью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники.
В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".
В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.