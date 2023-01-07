В Белгородской области РФ полицейские проволят перепись мужского населения и ведут беседы по популяризации службы в теробороне – Генштаб ВСУ

"Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.