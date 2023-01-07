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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет мобилизовать еще 500 тыс. солдат – украинская разведка

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Чтобы создать военные формирования из мобилизованных, РФ понадобится примерно два месяца, считает Скибицкий
Чтобы создать военные формирования из мобилизованных, РФ понадобится примерно два месяца, считает Скибицкий
Фото: EPA (архив)

Россия в январе после зимних праздников планирует объявить о мобилизации еще 500 тыс. солдат.

Об этом в комментарии The Guardian, опубликованном 6 января, сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным разведки, мобилизованных привлекут к наступательным действиям оккупантов весной и летом на востоке и юге Украины.

Чтобы создать военные формирования, РФ понадобится примерно два месяца, считает Скибицкий. А любой успех на поле боя будет зависеть от того, как хорошо мобилизованных оснастят и научат, добавил он

Скибицкий отметил, что россияне "делают акцент на количестве людей и техники" и таким образом "надеются победить".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, Украина, праздники, мобилизация, разведка, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, мужчины, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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