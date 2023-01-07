Россия хочет мобилизовать еще 500 тыс. солдат – украинская разведка

Чтобы создать военные формирования из мобилизованных, РФ понадобится примерно два месяца, считает Скибицкий Фото: EPA (архив)

Об этом в комментарии The Guardian, опубликованном 6 января, сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным разведки, мобилизованных привлекут к наступательным действиям оккупантов весной и летом на востоке и юге Украины.

Чтобы создать военные формирования, РФ понадобится примерно два месяца, считает Скибицкий. А любой успех на поле боя будет зависеть от того, как хорошо мобилизованных оснастят и научат, добавил он

Скибицкий отметил, что россияне "делают акцент на количестве людей и техники" и таким образом "надеются победить".