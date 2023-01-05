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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Есть маркеры, что россияне готовят определенное обострение, в феврале у них будет еще одна попытка "решить вопрос" – Данилов

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Данилов: Много маркеров указывают, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем
Данилов: Много маркеров указывают, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Есть много маркеров, свидетельствующих о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сказал 4 января в эфире телемарафона, видео опубликовало ТСН.

Говоря о возможности новой мобилизации в России, Данилов отметил, что, хотя России она не поможет, для Украины будет представлять "определенный вызов" и, скорее всего, "февраль для россиян будет решающим". 

Он отметил любовь российских властей к символическим датам и напомнил, что в феврале будет годовщина вторжения РФ в Украину.

Ведущая уточнила, верно ли предположение, что в феврале можно ожидать какого-то обострения со стороны России. 

"Они [россияне] рассчитывают на определенное обострение. Они к этому готовятся. Есть очень много маркеров... дающих нам повод говорить о том, что в феврале они могут предпринять еще одну попытку решить этот вопрос", – сказал Данилов.

В частности, по его словам, сейчас "активизировался" замглавы администрации президента РФ, представитель России на переговорах с Украиной Дмитрий Козак.

"Проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3". Конечно, мы на это не пойдем", – заметил Данилов.

Секретарь СНБО также напомнил, что во второй половине февраля должна состояться Мюнхенская конференция по безопасности, и отметил "события в Нью-Йорке 23–24 февраля". Он не уточнил, что именно имеет в виду, но, возможно, на эту дату назначен глобальный саммит мира, который украинские власти хотят провести под эгидой ООН

"И много других маркеров, которые указывают на то, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем", – добавил Данилов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По данным СБУ, Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

Теги: Нью-Йорк, Дмитрий Козак, переговоры, мобилизация, наступление, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Алексей Данилов
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