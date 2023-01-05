ВСУ готовы остановить оккупантов на границе с Беларусью в случае повторного наступления на Киев – Павлюк

Об этом 5 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "1+1", сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
По его словам, Украина "постоянно отслеживает все движения подразделений армии РФ", их новые точки дислокации и полигоны.
У военно-политического руководства Украины "будет время для оповещения" граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев, отметил Павлюк.
"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных оборудованных позиций, долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны и так просто пройти будет невозможно", – сказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Павлюк подчеркнул, что вся граница Украины с Беларусью в настоящее время представляет собой "сплошные завалы и минные поля".
"К тому же по ним спланированы огни артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп… Мы не планируем пропустить их дальше границы", – резюмировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.
В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.
По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.