ВСУ готовы остановить оккупантов на границе с Беларусью в случае повторного наступления на Киев – Павлюк

Об этом 5 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "1+1", сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, Украина "постоянно отслеживает все движения подразделений армии РФ", их новые точки дислокации и полигоны.

У военно-политического руководства Украины "будет время для оповещения" граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев, отметил Павлюк.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных оборудованных позиций, долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны и так просто пройти будет невозможно", – сказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Павлюк подчеркнул, что вся граница Украины с Беларусью в настоящее время представляет собой "сплошные завалы и минные поля".

"К тому же по ним спланированы огни артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп… Мы не планируем пропустить их дальше границы", – резюмировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.