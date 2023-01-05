ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ готовы остановить оккупантов на границе с Беларусью в случае повторного наступления на Киев – Павлюк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина создала группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага, отметил Павлюк
Украина создала группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага, отметил Павлюк
Фото: Національна гвардія України / Facebook

Силы обороны Украины готовы остановить российские оккупационные войска на границе с Беларусью в случае их повторной попытки наступления на Киев.

Об этом 5 января в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "1+1", сообщил начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.   

По его словам, Украина "постоянно отслеживает все движения подразделений армии РФ", их новые точки дислокации и полигоны.

У военно-политического руководства Украины "будет время для оповещения" граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев, отметил Павлюк.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных оборудованных позиций, долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны и так просто пройти будет невозможно", – сказал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Павлюк подчеркнул, что вся граница Украины с Беларусью в настоящее время представляет собой "сплошные завалы и минные поля".

"К тому же по ним спланированы огни артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп… Мы не планируем пропустить их дальше границы", – резюмировал заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября считающий себя президентом Белорусского государства Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Британское издание The Economist 15 декабря опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

В интервью, опубликованном 23 декабря, глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.

По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.

Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, граница, угрозы, оборона, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, войска, Александр Павлюк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
Умерла участница шоу "Голос країни"
Умерла участница шоу "Голос країни"
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (387114)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (157510)
3
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (130258)
4
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (127927)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (100252)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (98969)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (96700)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (78881)
 
 
 
 