Военные учения РФ и Беларуси в РБ продлены как минимум до 8 января – "Беларускі Гаюн"

По ее данным, на некоторых белорусских полигонах учений не было 31 декабря и 1 января. При этом остальные, в том числе полигоны Осиповичский и Доманово, использовались для тренировок без выходных.



В целом продление учений для подразделений в Беларуси с 2 января выглядит так:

227-й общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) – до 7.01;

полигон Гожский, 6-я отдельная механизированная бригада (ОМБ р), (Гродненский район) – до 6.01;

полигон Брестский, 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Брестский район) – до 6.01;

полигон Осиповичский, 51-я артиллерийская бригада (Осиповичский район) – до 8.01;

212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) – до 6.01;

230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) – до 7.01;

174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) – до 8.01;

полигон Лепельский, 19-я ОМБр (Лепельский район) – до 8.01.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что это очередное продление учений, которые начались 29 апреля 2022 года и длятся уже 36 недель.

"Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", – добавляют эксперты мониторинговой группы.