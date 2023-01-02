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Военные учения РФ и Беларуси в РБ продлены как минимум до 8 января – "Беларускі Гаюн"

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Учения начались 29 апреля 2022 года и длятся уже 36 недель
Учения начались 29 апреля 2022 года и длятся уже 36 недель
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

Совместные учения подразделений российской и белорусской армий продлены до 8 января. Об этом 2 января сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По ее данным, на некоторых белорусских полигонах учений не было 31 декабря и 1 января. При этом остальные, в том числе полигоны Осиповичский и Доманово, использовались для тренировок без выходных.

В целом продление учений для подразделений в Беларуси с 2 января выглядит так:

  • 227-й общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) – до 7.01;
  • полигон Гожский, 6-я отдельная механизированная бригада (ОМБр), (Гродненский район) – до 6.01;
  • полигон Брестский, 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (Брестский район) – до 6.01;
  • полигон Осиповичский, 51-я артиллерийская бригада (Осиповичский район) – до 8.01;
  • 212-й авиационный полигон Неман (Новогрудский район) – до 6.01;
  • 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) – до 7.01;
  • 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) – до 8.01;
  • полигон Лепельский, 19-я ОМБр (Лепельский район) – до 8.01.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что это очередное продление учений, которые начались 29 апреля 2022 года и длятся уже 36 недель.

"Белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", – добавляют эксперты мониторинговой группы.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.

20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.

В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.

Теги: Беларусь, военные учения, армия РФ, полигон, война России против Украины
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