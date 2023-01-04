Буданов о возможном ударе России по Западной Украине, чтобы отрезать поставки вооружения: Мечта, которая остается для них мечтой

Оккупанты пытаются прервать поставки оружия Украине от стран Запада, но не могут, отметил Буданов Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Такое мнение 4 января в эфире телеканала "1+1" высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Во время эфира главу украинской разведки попросили прокомментировать возможность удара России по территории Западной Украины с целью отрезать поставки ей вооружений.

"Мечты россиян прервать поставки оружия от наших союзников и наших партнеров – это мечта, которая остается для них мечтой. Они не могут этого сделать. Пытаются, но не могут", – ответил Буданов.

Ведущий уточнил, оккупанты не могут гипотетически или не могут, "потому что не получается".

"Не получается, и они действительно сами понимают, что это нереально. Технически по состоянию на данный момент это совершенно нереальная идея", – отметил Буданов.