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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов о возможном ударе России по Западной Украине, чтобы отрезать поставки вооружения: Мечта, которая остается для них мечтой

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Оккупанты пытаются прервать поставки оружия Украине от стран Запада, но не могут, отметил Буданов
Оккупанты пытаются прервать поставки оружия Украине от стран Запада, но не могут, отметил Буданов
Скриншот: Сніданок з 1+1 / YouTube

Россия в настоящий момент технически не может прервать поставки вооружения Украине со стороны ее западных партнеров и союзников.

Такое мнение 4 января в эфире телеканала "1+1" высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Во время эфира главу украинской разведки попросили прокомментировать возможность удара России по территории Западной Украины с целью отрезать поставки ей вооружений.

"Мечты россиян прервать поставки оружия от наших союзников и наших партнеров – это мечта, которая остается для них мечтой. Они не могут этого сделать. Пытаются, но не могут", – ответил Буданов.

Ведущий уточнил, оккупанты не могут гипотетически или не могут, "потому что не получается".

"Не получается, и они действительно сами понимают, что это нереально. Технически по состоянию на данный момент это совершенно нереальная идея", – отметил Буданов.

Контекст:

Британское издание The Economist 15 декабря 2022 года опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.

В интервью, опубликованном 23 декабря, Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.

По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, оружие, граница, вооружение, разведка, нападение, наступление, война России против Украины, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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