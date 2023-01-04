Буданов о возможном ударе России по Западной Украине, чтобы отрезать поставки вооружения: Мечта, которая остается для них мечтой

Такое мнение 4 января в эфире телеканала "1+1" высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Во время эфира главу украинской разведки попросили прокомментировать возможность удара России по территории Западной Украины с целью отрезать поставки ей вооружений.
"Мечты россиян прервать поставки оружия от наших союзников и наших партнеров – это мечта, которая остается для них мечтой. Они не могут этого сделать. Пытаются, но не могут", – ответил Буданов.
Ведущий уточнил, оккупанты не могут гипотетически или не могут, "потому что не получается".
"Не получается, и они действительно сами понимают, что это нереально. Технически по состоянию на данный момент это совершенно нереальная идея", – отметил Буданов.
Британское издание The Economist 15 декабря 2022 года опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. В нем он заявил, что частичная мобилизация в России "сработала", и не исключил, что россияне предпримут еще одну попытку наступления на Киев в январе – феврале или ближе к весне. Залужный не исключил атаки оккупантов в том числе со стороны Беларуси.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря заявил, что "абсолютно уверен" в желании российских оккупантов атаковать Украину зимой.
В интервью, опубликованном 23 декабря, Буданов заявил, что вероятность повторного нападения России на Украину с территории Беларуси остается низкой. "Было бы неправильно сбрасывать со счетов эту возможность, но также неправильно говорить, что у нас есть какие-то данные, подтверждающие ее существование", – сказал он.
По данным Госпогранслужбы на 4 января 2023 года, на границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава.