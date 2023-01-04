На границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава – глава Госпогранслужбы

По его словам, на данный момент на границе не зафиксированы наступательные формирования оккупантов, вместо этого пограничники наблюдают ротацию подразделений так называемой "союзной" армии.
"Общая численность российских войск, находящихся сейчас на территории Беларуси (преимущественно на полигонах в Витебской области, что достаточно далеко от границы с Украиной), составляет от 10 200 до 10 500 человек. При этом, по имеющейся у нас информации, часть из них в течение двух недель может быть переброшена на территорию России с дальнейшей отправкой в зону боевых действий на нашем украинском Донбассе. Им на замену придет группа военнослужащих 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии РФ", – сказал Дейнеко.
Глава Госпогранслужбы отметил, что военная инфраструктура Беларуси, очевидно, используется для боевого слаживания подразделений оккупационных войск.
"Если вы спросите – есть ли угроза? Конечно, угроза есть. Но сказать, что она реальная или критическая, я не могу... Можно повторить это наступление, но я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы к еще одному поражению – можно начать его завтра. Но достаточных сил у них нет, и я думаю, что в январе так называемые "союзные" войска вряд ли будут способны начать новое нападение на нашу страну", – добавил он.
Российские войска с 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь практически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
19 декабря Путин отправился в Минск для переговоров с Лукашенко. Обсуждение включало разговор о "едином оборонном пространстве". Американский Институт исследования войны (ISW) в отчете за 19 декабря пришел к выводу, что Лукашенко, вероятно, отклонил усилия Путина по принуждению Беларуси к участию в войне против Украины.
20 декабря стало известно, что РФ начала переброску на юг Беларуси военной техники, которую ранее привезли на полигоны страны вместе с мобилизованными россиянами.
В ГПСУ заявили 27 декабря, что пока не фиксирует создания в Беларуси наступательной группировки. По данным Генштаба ВСУ, Россия держит у границ с Украиной вдвое меньше военных, чем перед вторжением 24 февраля (22 тыс. против 45,5 тыс. оккупантов), при этом в Беларуси сейчас находится до 11 тыс. российских военных и более 400 единиц военной техники.
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 2 января сообщила, что совместные учения подразделений российской и белорусской армий на территории РБ, которые начались в апреле, снова продлены – как минимум до 8 января.