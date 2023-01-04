На границе с Украиной в Беларуси РФ держит около 10 тыс. личного состава – глава Госпогранслужбы

По его словам, на данный момент на границе не зафиксированы наступательные формирования оккупантов, вместо этого пограничники наблюдают ротацию подразделений так называемой "союзной" армии.

"Общая численность российских войск, находящихся сейчас на территории Беларуси (преимущественно на полигонах в Витебской области, что достаточно далеко от границы с Украиной), составляет от 10 200 до 10 500 человек. При этом, по имеющейся у нас информации, часть из них в течение двух недель может быть переброшена на территорию России с дальнейшей отправкой в зону боевых действий на нашем украинском Донбассе. Им на замену придет группа военнослужащих 3-го армейского корпуса 6-й мотострелковой дивизии РФ", – сказал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы отметил, что военная инфраструктура Беларуси, очевидно, используется для боевого слаживания подразделений оккупационных войск.

"Если вы спросите – есть ли угроза? Конечно, угроза есть. Но сказать, что она реальная или критическая, я не могу... Можно повторить это наступление, но я уверен, что оно не будет успешным. Если они готовы к еще одному поражению – можно начать его завтра. Но достаточных сил у них нет, и я думаю, что в январе так называемые "союзные" войска вряд ли будут способны начать новое нападение на нашу страну", – добавил он.