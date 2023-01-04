По всей Украине объявлена воздушная тревога. СМИ сообщают о взлете истребителей в Беларуси

Воздушную тревогу в Украине объявляют ежедневно в разных регионах, однако тревога одновременно на всей территории страны бывает не так часто.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.