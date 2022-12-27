Украина хотела бы до конца февраля провести "саммит для мира", лучшей площадкой для него могла бы стать ООН – Кулеба

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Украины хотели бы до конца февраля провести "саммит для мира".

Лучшей площадкой для его проведения могла бы стать ООН, считает Кулеба, так как "речь идет не о том, чтобы сделать услугу какой-то стране", а о том, чтобы "привлечь всех".

Глава МИД отметил, что в Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек".

Кулеба допустил приглашение на саммит России, но только после того, как она сначала предстанет перед международным судом за военные преступления в Украине.

При этом глава МИД вновь подчеркнул, что РФ не готова к мирным переговорам – "все, что они делают на поле боя, доказывает обратное".