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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина хотела бы до конца февраля провести "саммит для мира", лучшей площадкой для него могла бы стать ООН – Кулеба

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РФ не готова к мирным переговорам с Украиной, считает Кулеба
РФ не готова к мирным переговорам с Украиной, считает Кулеба
Фото: EPA

Украина сделает все возможное, чтобы в следующем году выиграть войну, которую против нее 24 февраля начала Россия, при этом каждая война заканчивается "в результате действий, предпринятых на поле боя и за столом переговоров".

Об этом в интервью Associated Press, опубликованном 26 декабря, заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, власти Украины хотели бы до конца февраля провести "саммит для мира".

Лучшей площадкой для его проведения могла бы стать ООН, считает Кулеба, так как "речь идет не о том, чтобы сделать услугу какой-то стране", а о том, чтобы "привлечь всех".

Глава МИД отметил, что в Украине приветствовали бы активное участие в саммите генсека ООН Антониу Гутерриша, поскольку "он зарекомендовал себя как эффективный посредник и эффективный переговорщик, а главное – как принципиальный и честный человек".

Кулеба допустил приглашение на саммит России, но только после того, как она сначала предстанет перед международным судом за военные преступления в Украине.  

При этом глава МИД вновь подчеркнул, что РФ не готова к мирным переговорам – "все, что они делают на поле боя, доказывает обратное".

Контекст:

15 ноября на саммите G20 президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.

Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.

Теги: Россия, Украина, ООН, МИД Украины, переговоры, агрессия, Дмитрий Кулеба, преступление, саммит, война России против Украины, безопасность, Антониу Гутерриш, интервью
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