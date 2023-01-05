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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Январь – начало февраля нужно использовать, чтобы быть готовыми к новым мобилизованным из РФ – Зеленский

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Зеленский: России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы
Зеленский: России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 5 января рассказал, что военно-политическое руководство РФ находится в "довольно отчаянном положении" из-за поражений на фронте.

Видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского. 

По словам президента, он говорил сегодня с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о динамике ситуации в регионе – "о том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям". 

Также, как сказал президент, он рассказал о ближайших планах РФ и другим лидерам, с которыми сегодня разговаривал. 

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим", – заверил он.

По словам Зеленского, сегодняшнее заседание ставки верховного главнокомандующего было посвящено вопросам потребностей сил обороны Украины. 

"Мы понимаем, что должны использовать ближайшее время – январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести новые мобилизационные ресурсы России", – добавил он.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/856782848868983/

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации.

По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. "Им уже не хватает живой силы. Исходя из этого, они рассмотрели и приняли для себя решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или условно 9-го – это, в принципе, ничего не изменит", – говорил он в интервью, вышедшем 29 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Реджеп Эрдоган, мобилизация, разведка, агрессия, террористы, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины, обращение
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