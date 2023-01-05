Январь – начало февраля нужно использовать, чтобы быть готовыми к новым мобилизованным из РФ – Зеленский

Видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.
По словам президента, он говорил сегодня с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о динамике ситуации в регионе – "о том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".
Также, как сказал президент, он рассказал о ближайших планах РФ и другим лидерам, с которыми сегодня разговаривал.
"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим", – заверил он.
По словам Зеленского, сегодняшнее заседание ставки верховного главнокомандующего было посвящено вопросам потребностей сил обороны Украины.
"Мы понимаем, что должны использовать ближайшее время – январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести новые мобилизационные ресурсы России", – добавил он.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что в начале января в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации.
По данным главы украинской военной разведки Кирилла Буданова, в РФ решили начать новую волну мобилизации 5 января. "Им уже не хватает живой силы. Исходя из этого, они рассмотрели и приняли для себя решение с 5 января начать очередную волну мобилизации. Я не знаю, объявят ли они об этом именно 5 числа. Однако в планах стоит 5 января. Объявят они об этом 5-го или условно 9-го – это, в принципе, ничего не изменит", – говорил он в интервью, вышедшем 29 декабря.