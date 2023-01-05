Январь – начало февраля нужно использовать, чтобы быть готовыми к новым мобилизованным из РФ – Зеленский

Зеленский: России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы Фото: president.gov.ua

Видеообращение опубликовано в Facebook Зеленского.

По словам президента, он говорил сегодня с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о динамике ситуации в регионе – "о том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражений оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".

Также, как сказал президент, он рассказал о ближайших планах РФ и другим лидерам, с которыми сегодня разговаривал.

"России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы. Мир будет знать во всех деталях, как и когда агрессор готовит новую эскалацию в этой войне. И каждый новый мобилизационный шаг России будет известен миру еще до того, как Россия его осуществит. Мы это обеспечим", – заверил он.

По словам Зеленского, сегодняшнее заседание ставки верховного главнокомандующего было посвящено вопросам потребностей сил обороны Украины.

"Мы понимаем, что должны использовать ближайшее время – январь и начало февраля, чтобы быть готовыми к любым попыткам террористов ввести новые мобилизационные ресурсы России", – добавил он.