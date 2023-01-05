Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались "три важнейших момента"

"Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!" – подчеркнул Зеленский.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 3 января.