Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались "три важнейших момента"

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

"Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными. Двигаемся к победе вместе!" – подчеркнул Зеленский.