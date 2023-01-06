Об этом, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, заявил блогер Алексей Голобуцкий.

"Кремль планирует серию терактов на Рождество, чтобы обвинить Украину. Информация ISW об инициировании Россией режима "прекращения огня" с 12.00 6 января до 24.00 7 января с целью перегруппировки войск и накопления сил имеет еще один важный аспект. Как сообщают мои источники в спецслужбах, под прикрытием рождественских праздников руководители Кремля и ФСБ готовят ряд терактов в России и на оккупированных территориях. Сфабрикованные спецслужбами теракты должны привести к жертвам среди гражданского населения", – написал он.

По информации Голобуцкого, цель терактов – обвинить в них Украину.

"Российские теракты направлены и на российского потребителя. Мол, смотрите, ничего святого: сатанисты выгнали нашу церковь и устроили кровавую бойню в церквях на Рождество. Таким образом, непонятная для многих россиян "спецоперация" превратится в священную войну. Это и мобилизацию в России облегчит, и убийства россиянами украинского населения оправдает", – добавил он.