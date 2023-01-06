ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Голобуцкий: Кремль планирует серию терактов на Рождество, чтобы обвинить Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Голобуцкий: Российские теракты направлены и на российского потребителя. Мол, смотрите, ничего святого
Голобуцкий: Российские теракты направлены и на российского потребителя. Мол, смотрите, ничего святого
Фото: ГОЛОБУЦЬКИЙ / Telegram

Российские спецслужбы готовят серию террористических актов на оккупированных территориях Украины и в РФ, поэтому гражданам Украины нужно быть очень осторожными, если они намерены посещать храмы 6–7 января.

Об этом, ссылаясь на источники в украинских спецслужбах, заявил блогер Алексей Голобуцкий. 

"Кремль планирует серию терактов на Рождество, чтобы обвинить Украину. Информация ISW об инициировании Россией режима "прекращения огня" с 12.00 6 января до 24.00 7 января с целью перегруппировки войск и накопления сил имеет еще один важный аспект. Как сообщают мои источники в спецслужбах, под прикрытием рождественских праздников руководители Кремля и ФСБ готовят ряд терактов в России и на оккупированных территориях. Сфабрикованные спецслужбами теракты должны привести к жертвам среди гражданского населения", – написал он. 

По информации Голобуцкого, цель терактов – обвинить в них Украину. 

"Российские теракты направлены и на российского потребителя. Мол, смотрите, ничего святого: сатанисты выгнали нашу церковь и устроили кровавую бойню в церквях на Рождество. Таким образом, непонятная для многих россиян "спецоперация" превратится в священную войну. Это и мобилизацию в России облегчит, и убийства россиянами украинского населения оправдает", – добавил он. 

Контекст:

О том, что Россия, возможно, готовит теракты в храмах на временно оккупированной территории Украины на Рождество 7 января, предупреждала сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Она призвала жителей временно оккупированных территорий не посещать места скопления людей. 

Теги: Россия, теракт, Рождество, Кремль, церковь, мобилизация, Алексей Голобуцкий, Ирина Верещук, спецслужбы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (269940)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (244019)
3
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (106434)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (98857)
5
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (94356)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (83956)
7
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (39283)
8
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33102)
 
 
 
 