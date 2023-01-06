Фейгин: Почему Соловьев не отправляется на передовую прямо в этом своем китайском кителечке? Покажи пример!

Соловьев (на фото) заявил, что "жизнь сильно переоценена", но, как отметил Фейгин, сам умирать за родину он не спешит Скриншот: FREEДOM / YouTube

Таким образом он прокомментировал заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о смерти. "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем!" – сказал Соловьев.

"Он повторяет методичку. [Президент России Владимир] Путин же сказал: "Так бы сдохли в ДТП или от водки, а так – отлично, в окопе, шинельке, без дренажа. Сдохните – и хорошо, а мы о вас в пакетах позаботимся". Ну вот сразу возникает вопрос: а вы сами чего не отправляетесь туда, на передовую? Соловьев [почему не отправляется] прямо в этом своем китайском кителечке? Иди давай! Чего ты?" – сказал Фейгин.

В этом контексте он сравнил поведение нынешней российской элиты и поведение советской во время Второй мировой войны и напомнил, что сыновья бывших лидеров СССР Иосифа Сталина и Никиты Хрущева участвовали в боевых действиях. Сын Сталина Яков Джугашвили погиб в 1943 году при попытке бегства из немецкого концлагеря. Сын Хрущева Леонид Хрущев был военным летчиком, его самолет был сбит в 1943 году, точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

"При [советском диктаторе Иосифе] Сталине даже его сынок, как бы я к Сталину ни относился, погиб в лагере, фактически был расстрелян, у Хрущева сын тоже погиб и так далее. Ну как бы идеология обязывала", – сказал блогер.

Он обратился к пропагандисту Соловьеву с призывом показать пример другим россиянам и тоже пойти воевать.

"Покажите, сука, пример! Ну покажите пример! Раз ты это говоришь, так покажи, как это сделать", – сказал Фейгин.

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