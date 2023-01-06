Фейгин: Почему Соловьев не отправляется на передовую прямо в этом своем китайском кителечке? Покажи пример!

Таким образом он прокомментировал заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о смерти. "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем!" – сказал Соловьев.
"Он повторяет методичку. [Президент России Владимир] Путин же сказал: "Так бы сдохли в ДТП или от водки, а так – отлично, в окопе, шинельке, без дренажа. Сдохните – и хорошо, а мы о вас в пакетах позаботимся". Ну вот сразу возникает вопрос: а вы сами чего не отправляетесь туда, на передовую? Соловьев [почему не отправляется] прямо в этом своем китайском кителечке? Иди давай! Чего ты?" – сказал Фейгин.
В этом контексте он сравнил поведение нынешней российской элиты и поведение советской во время Второй мировой войны и напомнил, что сыновья бывших лидеров СССР Иосифа Сталина и Никиты Хрущева участвовали в боевых действиях. Сын Сталина Яков Джугашвили погиб в 1943 году при попытке бегства из немецкого концлагеря. Сын Хрущева Леонид Хрущев был военным летчиком, его самолет был сбит в 1943 году, точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.
"При [советском диктаторе Иосифе] Сталине даже его сынок, как бы я к Сталину ни относился, погиб в лагере, фактически был расстрелян, у Хрущева сын тоже погиб и так далее. Ну как бы идеология обязывала", – сказал блогер.
Он обратился к пропагандисту Соловьеву с призывом показать пример другим россиянам и тоже пойти воевать.
"Покажите, сука, пример! Ну покажите пример! Раз ты это говоришь, так покажи, как это сделать", – сказал Фейгин.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала войны потери российских оккупантов в Украине превысили 110 тыс. человек.
Президент Украины Владимир Зеленский завил, что в Украине "идет российская "могилизация", но в России не ценят человеческие жизни, поэтому даже большие потери "не заставят Кремль о чем-то задуматься".