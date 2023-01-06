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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Почему Соловьев не отправляется на передовую прямо в этом своем китайском кителечке? Покажи пример!

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Соловьев (на фото) заявил, что "жизнь сильно переоценена", но, как отметил Фейгин, сам умирать за родину он не спешит
Соловьев (на фото) заявил, что "жизнь сильно переоценена", но, как отметил Фейгин, сам умирать за родину он не спешит
Скриншот: FREEДOM / YouTube

Представители российской элиты, в том числе российские пропагандисты, которые призывают россиян ехать на войну в Украину, в большинстве своем не готовы умереть за родину, сказал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Таким образом он прокомментировал заявление российского пропагандиста Владимира Соловьева о смерти. "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем!" – сказал Соловьев. 

"Он повторяет методичку. [Президент России Владимир] Путин же сказал: "Так бы сдохли в ДТП или от водки, а так – отлично, в окопе, шинельке, без дренажа. Сдохните – и хорошо, а мы о вас в пакетах позаботимся". Ну вот сразу возникает вопрос: а вы сами чего не отправляетесь туда, на передовую? Соловьев [почему не отправляется] прямо в этом своем китайском кителечке? Иди давай! Чего ты?" – сказал Фейгин.

В этом контексте он сравнил поведение нынешней российской элиты и поведение советской во время Второй мировой войны и напомнил, что сыновья бывших лидеров СССР Иосифа Сталина и Никиты Хрущева участвовали в боевых действиях. Сын Сталина Яков Джугашвили погиб в 1943 году при попытке бегства из немецкого концлагеря. Сын Хрущева Леонид Хрущев был военным летчиком, его самолет был сбит в 1943 году, точные обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

"При [советском диктаторе Иосифе] Сталине даже его сынок, как бы я к Сталину ни относился, погиб в лагере, фактически был расстрелян, у Хрущева сын тоже погиб и так далее. Ну как бы идеология обязывала", – сказал блогер.

Он обратился к пропагандисту Соловьеву с призывом показать пример другим россиянам и тоже пойти воевать. 

"Покажите, сука, пример! Ну покажите пример! Раз ты это говоришь, так покажи, как это сделать", – сказал Фейгин.  

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле украинская армия вытеснила оккупантов из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала войны потери российских оккупантов в Украине превысили 110 тыс. человек

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что в Украине "идет российская "могилизация", но в России не ценят человеческие жизни, поэтому даже большие потери "не заставят Кремль о чем-то задуматься"

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Иосиф Сталин, СССР, российская пропаганда, Марк Фейгин, Вторая мировая война, Алеся Бацман, Владимир Соловьев, война России против Украины, Никита Хрущев
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