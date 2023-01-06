ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук предупредила, что РФ может готовить теракты в храмах на оккупированной территории на Рождество

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Верещук призвала жителей оккупированных территорий не посещать места скопления людей
Верещук призвала жителей оккупированных территорий не посещать места скопления людей
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Россия, возможно, готовит теракты в храмах на временно оккупированной территории Украины на Рождество.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предупредила 6 января. 

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", – написала она, обращаясь к жителям временно оккупированных территорий. 

О возможном подрыве храмов во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах, которые находятся под контролем захватчиков, 5 января сообщало разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на свои источники. 

"Есть высокая вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации", – проинформировала группа. 

По информации одного из источников, на местах подрыва оккупанты намереваются снять обломки ракет HIMARS, привезенные из других мест. 

После огласки информации о возможном теракте среди боевиков и коллаборантов в Донецке и Макеевке наблюдается напряженность, отметили в InformNapalm 6 января. 

"Боевики-коллаборанты настойчиво просят своих близких (в основном это пожилые люди, их родители или родственники) не идти в церковь 6–7 января, так как возможен "удар арты". Даже если россияне не откажутся от намерений реализовать операцию под "чужим флагом", то для большинства местных коллаборантов после подрыва церквей будет понятно, что это действия рашистов. И для родственников погибших это будет гораздо хуже, чем инцидент в Макеевке в ночь на 1 января, потому что здесь будет не "головотяпство командования", а целенаправленный акт террора против гражданских", – подчеркнули в InformNapalm. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, теракт, Рождество, Макеевка, Ирина Верещук, ВСУ, война России против Украины, InformNapalm, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
Возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала живот под прозрачной тканью
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Непревзойденная женщина". Loboda снялась в постели. Фото
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением"
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Ты просто огонь, девочка", "Такая красивая и чувственная". Кэтрин Винник снялась без белья в топе с застежкой в виде кольца
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Там, куда я отправлюсь, я манал становиться героем посмертно – не дождетесь". Защищающий Украину поэт Полежака объявил сбор на тепловизор
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Девушка одета по погоде". Grosu снялась в белье в полный рост
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
"Ожиданием своим ты меня спасла". Парамедик Пташка снялась вместе со своей матерью
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
Королю Великобритании Чарльзу III нравилось шутить, что не он является настоящии отцом принца Гарри – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (261551)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (234477)
3
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (105991)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (98632)
5
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (83717)
6
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (83466)
7
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (71383)
8
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (35781)
 
 
 
 