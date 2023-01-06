Верещук предупредила, что РФ может готовить теракты в храмах на оккупированной территории на Рождество

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук предупредила 6 января.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", – написала она, обращаясь к жителям временно оккупированных территорий.

О возможном подрыве храмов во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах, которые находятся под контролем захватчиков, 5 января сообщало разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на свои источники.

"Есть высокая вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации", – проинформировала группа.

По информации одного из источников, на местах подрыва оккупанты намереваются снять обломки ракет HIMARS, привезенные из других мест.

После огласки информации о возможном теракте среди боевиков и коллаборантов в Донецке и Макеевке наблюдается напряженность, отметили в InformNapalm 6 января.

"Боевики-коллаборанты настойчиво просят своих близких (в основном это пожилые люди, их родители или родственники) не идти в церковь 6–7 января, так как возможен "удар арты". Даже если россияне не откажутся от намерений реализовать операцию под "чужим флагом", то для большинства местных коллаборантов после подрыва церквей будет понятно, что это действия рашистов. И для родственников погибших это будет гораздо хуже, чем инцидент в Макеевке в ночь на 1 января, потому что здесь будет не "головотяпство командования", а целенаправленный акт террора против гражданских", – подчеркнули в InformNapalm.