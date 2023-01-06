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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают в районе Бахмута, безуспешно пытаются улучшить положение на трех направлениях, на остальных – обороняются

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Российские войска безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Российские войска безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают меры по мобилизации для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь в войне против Украины.

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На других – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 19 населенных пунктов, на бахмутском – районы более 15 населенных пунктов.

"На авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – рассказали в Генштабе.

В то же время на херсонском направлении от вражеских артобстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон.

"Есть пострадавшие среди мирных жителей", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023e5g1wZFrzQkxy3FASfLM4fsnroCrpjbiU94yqpuUHsUYfTznHUpEeDWmQo5E6j5l

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Скорость продвижения российских войск в районе Бахмута замедлилась в последние дни, сообщил американский Институт исследования войны 25 декабря. Россия вряд ли добьется значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели, прогнозировала 3 января 2023 года британская разведка.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

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