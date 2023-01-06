Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают в районе Бахмута, безуспешно пытаются улучшить положение на трех направлениях, на остальных – обороняются

Российские войска безуспешно пытаются улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и авдеевском направлениях, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Основные усилия противник сосредотачивает на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На других – обороняется", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на купянском и лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы 19 населенных пунктов, на бахмутском – районы более 15 населенных пунктов.

"На авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области", – рассказали в Генштабе.

В то же время на херсонском направлении от вражеских артобстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон.

"Есть пострадавшие среди мирных жителей", – указывается в сообщении.