Оккупанты заставили работников ЗАЭС получить паспорта РФ и вывели из обращения в Энергодаре гривну – Генштаб ВСУ

"Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта", – говорится в сообщении.

Также, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, оккупанты вывели в городе из обращения украинскую гривну.

"Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами", – сообщили в Генштабе.