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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заставили работников ЗАЭС получить паспорта РФ и вывели из обращения в Энергодаре гривну – Генштаб ВСУ

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ЗАЭС с весны находится под оккупацией РФ
ЗАЭС с весны находится под оккупацией РФ
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Российские оккупанты заставили около 3 тыс. работников Запорожской атомной электростанции получить паспорта РФ. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 7 января.

"Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта", – говорится в сообщении.

Также, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, оккупанты вывели в городе из обращения украинскую гривну.

"Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами", – сообщили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0V9meYLzwcc7Wo5cNQ6YKneY67AXC35Vq3T8TFybpX5XFkmL1Dx5JSFpUtn3yL9Gjl

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
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