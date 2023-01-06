Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины – Госдеп США

ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

"Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины", – заявил он.

По его словам, США поддерживают любые усилия, способствующие стабильности и уменьшающие угрозы целостности АЭС. Он упомянул при этом деятельность МАГАТЭ в Украине. Прайс также отметил важность возвращения полного контроля над работой АЭС украинским властям, чтобы избежать катастрофического ядерного инцидента.

"ЗАЭС и ее энергия принадлежат Украине. Захват Россией станции, а также злоупотребления в отношении украинских гражданских операторов создают огромную нестабильность и опасные условия на этой атомной электростанции", – добавил спикер Госдепартамента.