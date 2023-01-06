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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины – Госдеп США

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ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией
ЗАЭС с весны 2022 года находится под оккупацией
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Россия должна вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции, и Госдепартамент США поддерживает усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), направленные на сохранение безопасности на станции. Об этом на брифинге 5 января заявил спикер Госдепа Нед Прайс, пишет "Укринформ".

"Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины", – заявил он.

По его словам, США поддерживают любые усилия, способствующие стабильности и уменьшающие угрозы целостности АЭС. Он упомянул при этом деятельность МАГАТЭ в Украине. Прайс также отметил важность возвращения полного контроля над работой АЭС украинским властям, чтобы избежать катастрофического ядерного инцидента.

"ЗАЭС и ее энергия принадлежат Украине. Захват Россией станции, а также злоупотребления в отношении украинских гражданских операторов создают огромную нестабильность и опасные условия на этой атомной электростанции", – добавил спикер Госдепартамента.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Украина, Госдепартамент США, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
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