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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне свозят свой персонал на захваченную ЗАЭС – Центр национального сопротивления

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Крупнейшая атомная станция Европы ЗАЭС работает под оккупацией российских военных с начала марта
Крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – работает под оккупацией российских военных с начала марта
Фото: EPA

Российские оккупанты свозят на захваченную Запорожскую атомную электростанцию свой персонал. Об этом 3 января сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) при Силах спецопераций Вооруженных сил Украины.

Они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами. 

Так, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Меняева – заместителя директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом", дочерней структуры "Росатома". 

Захватчики заставляют работников электростанции заключить договор с российским "Росатомом", но большинство не изменили Украине, заявили в центре сопротивления. 

Также россияне начали внедрение собственной мониторинговой системы на территории ЗАЭС, отметили в центре. Работы выполняют российские специалисты "Консист-ОС", входящей в структуру оккупационного энергетического оператора.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Теги: Россия, Украина, захват, Росатом, безопасность, российские оккупанты, ЗАЭС
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