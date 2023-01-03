Россияне свозят свой персонал на захваченную ЗАЭС – Центр национального сопротивления

Они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Так, в январе на должность заместителя директора ЗАЭС по вопросам физической защиты и режима планируется назначить Дмитрия Меняева – заместителя директора департамента специальной безопасности АО "Концерн "Росэнергоатом", дочерней структуры "Росатома".

Захватчики заставляют работников электростанции заключить договор с российским "Росатомом", но большинство не изменили Украине, заявили в центре сопротивления.

Также россияне начали внедрение собственной мониторинговой системы на территории ЗАЭС, отметили в центре. Работы выполняют российские специалисты "Консист-ОС", входящей в структуру оккупационного энергетического оператора.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.