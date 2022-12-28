МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом российского чиновника Кириенко на ЗАЭС

В МИД подчеркнули, что такие противоправные действия должностных лиц государства-агрессора являются очередным грубым нарушением международного права и законодательства Украины.

"Этот шаг Кремля также демонстрирует полное игнорирование с его стороны требований трех резолюций совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с Запорожской атомной электростанции, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность при ее эксплуатации", – заявили в министерстве.

Украина рассчитывает на "действенные и эффективные усилия" государств – членов МАГАТЭ, а также генерального директора агентства Рафаэля Гросси "в противодействии преступлениям РФ в отношении ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению норм ядерной безопасности и защищенности".

Также в МИД призвали стран-партнеров и институты Евросоюза ускорить введение действенных мер реагирования на продолжающиеся преступные действия РФ в отношении ядерных объектов в Украине, включая расширение санкций в отношении российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.

"Отдельно подчеркиваем необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий Российской Федерации в МАГАТЭ. Ожидаем последовательной и бескомпромиссной позиции всех членов мирового сообщества в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступления и противоправные действия. Отмечаем важность привлечения всех преступников к уголовной ответственности и необратимости наказания", – говорится в заявлении.