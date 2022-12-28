МИД Украины выразил протест в связи с незаконным визитом российского чиновника Кириенко на ЗАЭС

В МИД подчеркнули, что такие противоправные действия должностных лиц государства-агрессора являются очередным грубым нарушением международного права и законодательства Украины.
"Этот шаг Кремля также демонстрирует полное игнорирование с его стороны требований трех резолюций совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести своих военнослужащих и другой персонал с Запорожской атомной электростанции, чтобы украинские компетентные учреждения могли восстановить полный контроль над станцией и обеспечить ядерную и физическую безопасность при ее эксплуатации", – заявили в министерстве.
Украина рассчитывает на "действенные и эффективные усилия" государств – членов МАГАТЭ, а также генерального директора агентства Рафаэля Гросси "в противодействии преступлениям РФ в отношении ядерных объектов Украины и циничному пренебрежению норм ядерной безопасности и защищенности".
Также в МИД призвали стран-партнеров и институты Евросоюза ускорить введение действенных мер реагирования на продолжающиеся преступные действия РФ в отношении ядерных объектов в Украине, включая расширение санкций в отношении российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России.
"Отдельно подчеркиваем необходимость разработки механизмов полного прекращения сотрудничества с РФ в сфере ядерных технологий, а также ограничение прав и привилегий Российской Федерации в МАГАТЭ. Ожидаем последовательной и бескомпромиссной позиции всех членов мирового сообщества в обеспечении обязательности политических, экономических и правовых последствий для государства-террориста за все его преступления и противоправные действия. Отмечаем важность привлечения всех преступников к уголовной ответственности и необратимости наказания", – говорится в заявлении.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
23 декабря в МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.