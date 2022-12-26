Украина будет добиваться введения санкций против "Росатома" – Офис президента

Об этом 26 декабря в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наша задача – санкции против "Росатома", – написал руководитель ОПУ. – Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола – Ермака давали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку".

По словам Ермака, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

"Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", – резюмировал глава ОПУ.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.