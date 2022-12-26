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Украина будет добиваться введения санкций против "Росатома" – Офис президента

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Задача Украины санкции против "Росатома", отметил Ермак
Задача Украины – санкции против "Росатома", отметил Ермак
Фото: president.gov.ua

Украина будет системно работать над тем, чтобы санкции против российской госкомпании "Росатом" стали реальностью.

Об этом 26 декабря в Telegram сообщил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак.

"Наша задача – санкции против "Росатома", – написал руководитель ОПУ. – Мы еще в ноябре в рамках санкционной группы Макфола – Ермака давали детальный план этих санкций. Россия же продолжает шантажировать мир ядерным оружием, а "Росатом" надеется наращивать экспортную выручку".

По словам Ермака, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд.

"Так быть не может. Будем системно работать над тем, чтобы санкции против "Росатома" стали реальностью", – резюмировал глава ОПУ.

О необходимости ввести санкции против "Росатома" заявлял в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить их переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

28 октября "Энергоатом" заявил, что на сотрудничество с оккупационными властями, подписав контракты с "Росатомом", пошли около сотни оставшихся в Энергодаре работников ЗАЭС. Подавляющее большинство из подписавших "контракт" с российской компанией согласились на это под давлением захватчиков, рассказали в украинской компании.

Теги: Россия, Украина, санкции, ядерное оружие, захват, Росатом, шантаж, Офис президента Украины, Андрей Ермак, ЗАЭС
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