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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ едет в Москву обсудить зону безопасности вокруг ЗАЭС – росСМИ

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Гросси будет участвовать в консультациях о ЗАЭС
Гросси будет участвовать в консультациях о ЗАЭС
Фото: EPA

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москву для обсуждения создания защитной зоны вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС. Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

По словами постпреда РФ в Вене, в консультациях примут участие представители министерства иностранных дел России, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.

2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Москва, военные, АЭС, Росатом, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, Росгвардия, Энергодар, электростанция, РИА Новости, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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