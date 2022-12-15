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Венгрия не может сотрудничать с российским "Росатомом" – глава партии "Йоббик"

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Мартон Дендеши высказался за санкции против "Росатома"
Мартон Дендеши высказался за санкции против "Росатома"
Фото: EPA

Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик", депутат Европарламента Мартон Дендеши заявил, что сотрудничество с российским концерном "Росатом" представляет серьезную угрозу для безопасности Венгрии. Об этом он сказал в комментарии изданию Guildhall 15 декабря.

Он считает, что в отношении "Росатома" необходимо ввести санкции ЕС, а сотрудничество Венгрии с российским концерном в рамках строительства энергоблока единственной венгерской атомной электростанции "Пакш" должно быть остановлено. По словам политика, "Росатом" является частью российской военной промышленности.

"Планирование расширения АЭС "Пакш" началось около 10 лет назад. По историческим причинам ныне действующий блок завода был построен российскими инженерами при техническом содействии России в социалистические времена. В те времена мы были еще задолго до войны – казалось логичным решение укрупнить завод той же российской техникой", – рассказал он.

Политик отметил, что уже тогда он критиковал правительство за непрозрачность контракта с "Росатомом". Сейчас, когда Россия развязала войну в Украине и открыто угрожает Евросоюзу, по его мнению, есть две основные причины, почему Венгрия не может сотрудничать с "Росатомом".

"Первый – это вопрос политики и обороны: сотрудничество с такой компанией представляет серьезную угрозу безопасности и неприемлемо с моральной точки зрения. Второй момент – технический: "Росатом" не может гарантировать реализацию проекта без западных партнеров", – заявил Дендеши.

Ранее о необходимости ввести санкции против "Росатома" заявил еще один депутат Европарламента от Венгрии, член комитетов по безопасности и комитета по иностранным отношениями Аттила Ара-Ковач.

Контекст:

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на Запорожской АЭС в Энергодаре Запорожской области, сообщал "Энергоатом". По данным украинской компании, на ЗАЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить их переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям, что украинский персонал станции поддерживает их.

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

Теги: Россия, санкции, Венгрия, Росатом, Йоббик, война России против Украины, сотрудничество
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