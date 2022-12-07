Венгрия решила отпустить цены на топливо

В Венгрии решили отказаться от регулирования цен на бензин и дизель Фото: pixabay.com

Глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляс заявил, что правительству пришлось немедленно отменить ограничение цен, которое было введено год назад. Предельная цена должна была истечь в конце декабря.

"Мы не могли больше ждать, так как это единственный способ обеспечить безопасность поставок", — заявил он.

Гуляс сказал, что отмена ценового предела повысит инфляцию, но не дал оценки насколько. Годовая инфляция в Венгрии уже превышает 21%.

Венгерская нефтегазовая группа MOL заявила о "критической ситуации" с топливом из-за отсутствия импорта и панических закупок топлива, что привело к его нехватке по всей стране.

По словам компании, единственным решением для смягчения серьезной нехватки топлива является создание условий для увеличения импорта, поскольку MOL не может больше импортировать продукцию, а ее нефтеперерабатывающий завод в Дунае все еще находится на техническом обслуживании и работает на 50–55% мощности.

Исполнительный директор MOL Жолт Хернади сообщил, что примерно на четверти заправок компании полностью закончились запасы топлива. По его оценке, для восстановления импорта и стабилизации ситуации потребуется до двух месяцев, но отмена потолка цены может значительно ускорить процесс.

Цена бензина должна вырасти примерно до 640 форинтов ($1,64) за литр, а цена дизельного топлива составит 699 форинтов ($1,80).