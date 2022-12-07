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Венгрия решила отпустить цены на топливо

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В Венгрии решили отказаться от регулирования цен на бензин и дизель
В Венгрии решили отказаться от регулирования цен на бензин и дизель
Фото: pixabay.com

Венгерское правительство приняло решение отказаться от регулируемых цен на моторное топливо из-за возникшего на рынке дефицита. Об этом сообщает Reuters 7 декабря.

Глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана Гергели Гуляс заявил, что правительству пришлось немедленно отменить ограничение цен, которое было введено год назад. Предельная цена должна была истечь в конце декабря.

"Мы не могли больше ждать, так как это единственный способ обеспечить безопасность поставок", — заявил он.

Гуляс сказал, что отмена ценового предела повысит инфляцию, но не дал оценки насколько. Годовая инфляция в Венгрии уже превышает 21%.

Венгерская нефтегазовая группа MOL заявила о "критической ситуации" с топливом из-за отсутствия импорта и панических закупок топлива, что привело к его нехватке по всей стране. 

По словам компании, единственным решением для смягчения серьезной нехватки топлива является создание условий для увеличения импорта, поскольку MOL не может больше импортировать продукцию, а ее нефтеперерабатывающий завод в Дунае все еще находится на техническом обслуживании и работает на 50–55% мощности.

Исполнительный директор MOL Жолт Хернади сообщил, что примерно на четверти заправок компании полностью закончились запасы топлива. По его оценке, для восстановления импорта и стабилизации ситуации потребуется до двух месяцев, но отмена потолка цены может значительно ускорить процесс.

Цена бензина должна вырасти примерно до 640 форинтов ($1,64) за литр, а цена дизельного топлива составит 699 форинтов ($1,80).

Контекст:

Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию, поскольку год назад правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо на уровне 480 форинтов ($1,23) за литр в рамках мер премьер-министра Виктора Орбана по защите домохозяйств, отмечает Reuters.

В июле правительству пришлось сузить рамки – ограничение цен на топливо теперь применяется к водителям частных транспортных средств, сельскохозяйственных транспортных средств и такси.

Теги: Венгрия, бензин, цены, дизельное топливо, топливо
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