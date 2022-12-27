Глава Минэнерго: РФ хочет заменить Вооруженные силы на Росгвардию на ЗАЭС. В понимании Украины демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники

Об этом 27 декабря в эфире национального телемарафона заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Видеозапись эфира с участием Галущенко опубликована в YouTube ТСН.
"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян… звучит то, что они хотят заменить Вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.
По его словам, незаконно находящиеся на ЗАЭС представители российской госкомпании "Ростатом" должны уйти вместе с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".
"Вот эти обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, она направлена совсем в другую сторону", – подчеркнул Галущенко.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.
23 декабря в МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.