Глава Минэнерго: РФ хочет заменить Вооруженные силы на Росгвардию на ЗАЭС. В понимании Украины демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники

Об этом 27 декабря в эфире национального телемарафона заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. Видеозапись эфира с участием Галущенко опубликована в YouTube ТСН.

"В нашем понимании, как и в понимании всего цивилизованного мира, демилитаризация – это полный выход военных, Росгвардии, тяжелой техники со станции и, соответственно, создание периметра вокруг, где ее не будет. В понимании россиян… звучит то, что они хотят заменить Вооруженные силы на Росгвардию. И это точно не то, о чем мы говорим", – сказал Галущенко.

По его словам, незаконно находящиеся на ЗАЭС представители российской госкомпании "Ростатом" должны уйти вместе с военными и "дать возможность украинскому персоналу спокойно и безопасно выполнять свою работу".

"Вот эти обязательные условия. И если мы сможем достичь согласия на этой почве, то, безусловно, это будет хорошая новость. Но сейчас риторика, которая идет из Кремля, она направлена совсем в другую сторону", – подчеркнул Галущенко.