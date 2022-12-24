В МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

"Дипломатические усилия по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продвигаются вперед, с целью согласования и реализации столь необходимой меры в ближайшее время", – сообщили в МАГАТЭ, ссылаясь на сообщение гендиректора агентства Рафаэля Гросси по итогам очередного раунда переговоров.
Гросси 22 декабря встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед эти проводил консультации с Украиной, говорится в релизе.
Глава МАГАТЭ назвал встречу с представителем РФ "очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для ЗАЭС".
"Ключевое – что эта зона направлена исключительно на предотвращение ядерной аварии. Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с чувством крайней необходимости. Как мы уже неоднократно убеждались во время войны в Украине, ситуация в любой момент может резко – и драматично – измениться в худшую сторону. Станция расположена на активной линии фронта в центре крупномасштабной войны. Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", – сказал он.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
Периметр вокруг станции заминирован, периодически на этих минах подрываются дикие животные. На саму станцию оккупанты завозили оружие и военную технику, используя ее как военную базу, неоднократно сообщали в "Энергоатоме".
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
22 октября представители стран "Большой семерки" по нераспространению ядерного оружия призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над атомной электростанцией.
2 декабря Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.