В МАГАТЭ заявили о продвижении в процессе переговоров по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гросси: Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели Фото: ЕРА

"Дипломатические усилия по созданию охранной зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продвигаются вперед, с целью согласования и реализации столь необходимой меры в ближайшее время", – сообщили в МАГАТЭ, ссылаясь на сообщение гендиректора агентства Рафаэля Гросси по итогам очередного раунда переговоров.

Гросси 22 декабря встречался в Москве с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым, а перед эти проводил консультации с Украиной, говорится в релизе.

Глава МАГАТЭ назвал встречу с представителем РФ "очередным раундом необходимых обсуждений по созданию защитной зоны для ЗАЭС".

"Ключевое – что эта зона направлена исключительно на предотвращение ядерной аварии. Я продолжаю прилагать усилия для достижения этой цели с чувством крайней необходимости. Как мы уже неоднократно убеждались во время войны в Украине, ситуация в любой момент может резко – и драматично – измениться в худшую сторону. Станция расположена на активной линии фронта в центре крупномасштабной войны. Ситуация остается крайне нестабильной и потенциально опасной, и защитная зона по-прежнему крайне необходима", – сказал он.