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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией

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ЗАЭС в марте 2022 года оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем
ЗАЭС в марте 2022 года оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем
Фото: Енергоатом / Facebook (архив)

Украина призвала Организацию Объединенных Наций направить миротворцев для защиты Запорожской АЭС даже без согласования с Россией, войска которой временно захватили электростанцию.

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, его 4 января цитирует Bild.

По словам Котина, пока нет никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Украина "предлагает пойти на шаг дальше", подчеркнул глава "Энергоатома".

С августа 2022 года Украина призывала ООН ввести миротворцев на ЗАЭС, но условием для этого было достижение соглашения из Россией о создании зоны безопасности вокруг электростанции, отметил Bild.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

2 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Теги: Россия, Украина, ООН, оккупация, миротворцы, Энергоатом, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, соглашение, войска, Петр Котин, ЗАЭС
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