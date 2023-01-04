Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией

ЗАЭС в марте 2022 года оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем Фото: Енергоатом / Facebook (архив)

Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, его 4 января цитирует Bild.

По словам Котина, пока нет никакого прогресса в усилиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Украина "предлагает пойти на шаг дальше", подчеркнул глава "Энергоатома".

С августа 2022 года Украина призывала ООН ввести миротворцев на ЗАЭС, но условием для этого было достижение соглашения из Россией о создании зоны безопасности вокруг электростанции, отметил Bild.