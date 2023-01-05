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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава "Энергоатома" о возвращении ЗАЭС под контроль Украины: Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы

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Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией, отмечал Котин 4 января
Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией, отмечал Котин 4 января
Фото: EPA

Усилия по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС не приносят результата.

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 4 января, заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

2 декабря 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Котин считает, что усилия МАГАТЭ вряд ли будут успешными.

Более вероятным сценарием глава НАЭК назвал возвращение "атомной жемчужины" Украины под ее контроль с помощью военных – "мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы".

По словам Котина, если ВСУ удастся прорвать позиции российских войск и освободить Мелитополь Запорожской области, который расположен более чем в 100 км к югу от ЗАЭС, то "единственный вариант для оккупантов – покинуть станцию".

Котин заявлял в интервью, опубликованном 4 января, что Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией.

Контекст:

В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

В начале января 2023 года стало известно, что россияне свозят на захваченную ЗАЭС свой персонал, они будут работать вместо тех, кто отказывается сотрудничать с оккупантами.

Теги: Россия, Украина, захват, военные, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, Энергоатом, МАГАТЭ, безопасность, интервью, Петр Котин, деоккупация, ЗАЭС
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