Глава "Энергоатома" о возвращении ЗАЭС под контроль Украины: Мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы

Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией, отмечал Котин 4 января Фото: EPA

Об этом в интервью Bloomberg, опубликованном 4 января, заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

2 декабря 2022 года гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что надеется достичь договоренности с Россией и Украиной о создании защитной зоны на станции.

Котин считает, что усилия МАГАТЭ вряд ли будут успешными.

Более вероятным сценарием глава НАЭК назвал возвращение "атомной жемчужины" Украины под ее контроль с помощью военных – "мы больше всего надеемся на украинские Вооруженные силы".

По словам Котина, если ВСУ удастся прорвать позиции российских войск и освободить Мелитополь Запорожской области, который расположен более чем в 100 км к югу от ЗАЭС, то "единственный вариант для оккупантов – покинуть станцию".

Котин заявлял в интервью, опубликованном 4 января, что Украина призвала ООН ввести миротворцев для защиты ЗАЭС без согласования с Россией.