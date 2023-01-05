ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в 2022 году – Галущенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Основная задача сейчас пройти осенне-зимний период в Украине, отметил Галущенко
Основная задача сейчас – пройти осенне-зимний период в Украине, отметил Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України / Facebook

За последние три месяца Россия ежедневно обстреливает энергетические объекты Украины, это привело к "достаточно сложной" ситуации в энергетической сфере страны.

Об этом 4 января в ходе совещания по рассмотрению проблемных вопросов деятельности государственных угледобывающих предприятий сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-центр ведомства в Facebook.

По словам Галущенко, учитывая нанесенные оккупантами разрушения, в частности объектам тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля в Украине были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.

"Сейчас основная задача – пройти [осенне-зимний период] ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию – ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", – отметил глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что "этот и последующие отопительные сезоны" Украина "будет жить за счет собственной добычи" угля.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0sVf42jQTy6BM1o5Mpqtj3EXYsR7rQueoNhqaWD7AdWk18kRWtdVgTGPqHACXXH65l

Контекст:

"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, потому что основная ее часть на юге Украины, говорил Галущенко в октябре 2022 года.

По словам главы Минэнерго, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, уголь, энергетика, Министерство энергетики, обстрелы, разрушения, инфраструктура, электростанция, зеленая энергетика, энергосистема, Герман Галущенко, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Галкин на концерте в Дубае поприветствовал зрителей словами "Героям слава!". Видео
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
Бывший жених Лопес показал, как впервые убирает снег перед своим домом
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
"Уже приготовили". Украинские защитники показали гроб Путина. Фото
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Данилов: Я если и постарел, то только потому, что у меня нет возможности вживую общаться с моими внуками. Это моя боль
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
Арестович высказался об источниках своих доходов, опубликовав мем с котом, которому дают российские рубли за то, что он "такой красивый"
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
"С ума сходят даже те, у которых умом и не пахло". Мозговая высказалась о происходящем
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
"Назвал Меган неприветливой, грубой и резкой". Принц Гарри в мемуарах рассказал, как принц Уильям напал на него и повалил на пол – СМИ
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
Спирс станцевала в спущенных шортах и поднесла горящую зажигалку к языку. Видео
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Вылитый папа", "Сладчайший". Кардашян показала сына от бывшего мужа
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник"
Умерла участница шоу "Голос країни"
Умерла участница шоу "Голос країни"
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Не получается питаться правильно во время стресса". Димопулос рассказала, сколько килограммов набрала
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Взгляд кота – прямо в душу". Сопонару снялась с котом из Мариуполя, которого приютила после начала войны
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Марк, ну ты что? Кончай заниматься вредительством". Анатолич обратился к Цукербергу после блокировки его поста о российских звездах
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
"Так романтично", "Берегите магию между вами". 57-летний Павлик станцевал с 28-летней женой на руках. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (387114)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (157510)
3
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (130258)
4
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (127927)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (100252)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (98969)
7
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (96700)
8
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (78881)
 
 
 
 