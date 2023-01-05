Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в 2022 году – Галущенко

Об этом 4 января в ходе совещания по рассмотрению проблемных вопросов деятельности государственных угледобывающих предприятий сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-центр ведомства в Facebook.
По словам Галущенко, учитывая нанесенные оккупантами разрушения, в частности объектам тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля в Украине были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.
"Сейчас основная задача – пройти [осенне-зимний период] ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию – ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", – отметил глава Минэнерго.
Галущенко подчеркнул, что "этот и последующие отопительные сезоны" Украина "будет жить за счет собственной добычи" угля.
"Зеленая" энергетика – наиболее пострадавшая отрасль в энергетике, потому что основная ее часть на юге Украины, говорил Галущенко в октябре 2022 года.
По словам главы Минэнерго, в 2019-м и 2020 годах в Украине произошел стремительный рост "зеленой" энергетики – ее доля в энергосистеме страны составляла примерно 10–11%. К 2030 году Украина планировала выйти на минимум 25% "зеленой" энергетики, добавил Галущенко.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.