Из-за войны Украина потеряла около 90% ветровой и до 40% солнечной генерации в 2022 году – Галущенко

Об этом 4 января в ходе совещания по рассмотрению проблемных вопросов деятельности государственных угледобывающих предприятий сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует пресс-центр ведомства в Facebook.

По словам Галущенко, учитывая нанесенные оккупантами разрушения, в частности объектам тепловой генерации, расчеты по балансу и потреблению угля в Украине были откорректированы по итогам ноября и декабря 2022 года.

"Сейчас основная задача – пройти [осенне-зимний период] ОЗП. Однако нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Россияне оккупировали нашу крупнейшую атомную электростанцию – ЗАЭС, кроме того, из-за них мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку", – отметил глава Минэнерго.

Галущенко подчеркнул, что "этот и последующие отопительные сезоны" Украина "будет жить за счет собственной добычи" угля.