"Ожидается значительное похолодание". "Укрэнерго" предупредила о возможном увеличении дефицита в энергосистеме

5 января в большинстве областей вводились аварийные отключения, отметили в "Укрэнерго" Фото: EPA

Рост потребления в компании отмечали и в предыдущие два дня.

В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии, но с 8.00 до 23.00 во всех областях Украины действуют лимиты потребления для обеспечения баланса в энергосистеме, говорится в сообщении.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, 5 января из-за превышения лимитов их вводили в большинстве областей, подчеркнули в "Укрэнерго".

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе самой мощной – Запорожской АЭС", – заявили в "Укрэнерго".

Компания просит потреблять электроэнергию разумно и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.