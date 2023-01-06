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"Ожидается значительное похолодание". "Укрэнерго" предупредила о возможном увеличении дефицита в энергосистеме

5 января в большинстве областей вводились аварийные отключения, отметили в "Укрэнерго"
5 января в большинстве областей вводились аварийные отключения, отметили в "Укрэнерго"
Фото: EPA

По состоянию на день 6 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго".

Рост потребления в компании отмечали и в предыдущие два дня

В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии, но с 8.00 до 23.00 во всех областях Украины действуют лимиты потребления для обеспечения баланса в энергосистеме, говорится в сообщении.

Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, 5 января из-за превышения лимитов их вводили в большинстве областей, подчеркнули в "Укрэнерго". 

"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе самой мощной – Запорожской АЭС", – заявили в "Укрэнерго".

Компания просит потреблять электроэнергию разумно и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid02e8vJP24CXFYeyooMHLjk2eUgPRJwoRpU7Qc2hwEbmtPWuzxBH9MnxBTbahJZBJBZl

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, Укрэнерго, похолодание, электроэнергия, отключение света, война России против Украины, веерные отключения, температура, инфраструктура, электростанция, энергосистема, ЗАЭС
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