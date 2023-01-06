"Ожидается значительное похолодание". "Укрэнерго" предупредила о возможном увеличении дефицита в энергосистеме

Рост потребления в компании отмечали и в предыдущие два дня.
В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии, но с 8.00 до 23.00 во всех областях Украины действуют лимиты потребления для обеспечения баланса в энергосистеме, говорится в сообщении.
Превышение лимитов приводит к применению аварийных ограничений. В частности, 5 января из-за превышения лимитов их вводили в большинстве областей, подчеркнули в "Укрэнерго".
"Уже в ближайшее время ожидается значительное похолодание, что приведет к стремительному увеличению потребления, которое энергосистема не в состоянии покрыть в полном объеме из-за повреждения и оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, в том числе самой мощной – Запорожской АЭС", – заявили в "Укрэнерго".
Компания просит потреблять электроэнергию разумно и пользоваться энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".