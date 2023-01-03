В Украине до вечера не применяются отключения света: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, говорится в сообщении.
При этом на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" установил лимиты потребления для областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.
Отмечается, что из-за ударов по энергообъектам на востоке и юге страны есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения будут произведены сразу после получения разрешений от военных.
В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".