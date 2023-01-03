В Украине до вечера не применяются отключения света: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

Утром и днем в системе достаточно электроэнергии, говорят в "Укрэнерго" Фото: Укренерго / Telegram

Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия нагрузки. Кроме того, из-за ясной погоды в утренние и дневные часы повышено производство электроэнергии солнечными электростанциями, говорится в сообщении.

При этом на вечер прогнозируется постепенный рост потребления. Поэтому диспетчерский центр "Укрэнерго" установил лимиты потребления для областей на вторую половину суток с целью обеспечения баланса в энергосистеме.

Отмечается, что из-за ударов по энергообъектам на востоке и юге страны есть повреждения в распределительных сетях. Ремонтные работы по восстановлению электроснабжения будут произведены сразу после получения разрешений от военных.

В "Укрэнерго" призвали экономно потреблять электроэнергию и пользоваться энергоемкими приборами поочередно.