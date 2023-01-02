Галущенко о возможности блэкаута в Украине: Есть набор решений, чтобы обеспечить стабильность

"Наша энергосистема в течение почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и в дальнейшем, при последующих возможных ударах", – сказал он.
Сейчас, по словам Галущенко, цель энергетиков – сделать так, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, "чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения соблюдали графики отключений".
По состоянию на утро 2 января энергосистема Украины перенесла 11 волн массированных ракетных ударов и 14 атак дронами-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго". Из-за атак и повреждений энергообъектов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.