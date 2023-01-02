Галущенко о возможности блэкаута в Украине: Есть набор решений, чтобы обеспечить стабильность

Галущенко: Уверен, что система удержится и в дальнейшем, при последующих возможных ударах Фото: mev.gov.ua

"Наша энергосистема в течение почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и в дальнейшем, при последующих возможных ударах", – сказал он.

Сейчас, по словам Галущенко, цель энергетиков – сделать так, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, "чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения соблюдали графики отключений".