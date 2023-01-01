Financial Times опубликовала прогноз на 2023 год: война РФ против Украины продолжится, Европу могут ждать отключения света

Financial Times не смогла спрогнозировать полномасштабную войну между Россией и Украиной год назад. На фото – Киев 31 декабря Фото: ЕРА

Газета назвала свой прогноз на прошедший год оптимистичным, но признала, что допустила ошибку – журналисты надеялись, что президент РФ Владимир Путин не начнет полномасштабную войну против Украины. Однако действия главы Кремля противоречат логике, подчеркивает СМИ. Свой прогноз на предстоящий год издание назвало пессимистичным.

Первый вопрос, на который отвечают журналисты, касается войны. Financial Times считает, что до конца года не будет условий ни для прекращения огня, ни для официального мирного урегулирования конфликта. Замораживание позиций в нынешнем состоянии не устроит ни одну из сторон, Киев не согласится на прекращение огня без освобождения территорий, захваченных после 24 февраля "вдобавок" к Крыму и Донбассу, оккупированным в 2014-м, прогнозирует СМИ.

Для освобождения всех этих территорий нужно оружие, которое Запад, "похоже, не хочет поставлять", отмечают журналисты и обращают внимание, что РФ пытается перегруппироваться и готовит свое население к длительной войне.

Исходя из этого, СМИ считает, что в течение всего года война будет продолжаться.

Издание также прогнозирует, что в Европе к апрелю могут начаться отключения света, "если погода будет достаточно холодной". Большей проблемой для континента издание называет следующую зиму, так как "в 2022 году потоки российского газа были практически нетронутыми до июня, а в 2023 году они будут близки к нулю". Поставки сжиженного газа дефицит покроют "с трудом", считает СМИ.

В своем прогнозе Financial Times отвечает и на ряд других вопросов, в частности, СМИ считает, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак останется на своей должности, хотя его правительство и выглядит "осажденным", а президент США Джо Байден снова будет баллотироваться в президенты, хотя и не исключено, что будут выдвигаться и другие представители Демократической партии.

Относительно республиканца Дональда Трампа, который был президентом США перед Байденом, журналисты прогнозируют, что будут выдвинуты обвинения.

Также СМИ прогнозирует экономический рост Китая и исключает возможность китайского вторжения в Тайвань.

По оценке издания, протесты в Иране не закончатся, а в Африке произойдет череда дефолтов или "как минимум реструктуризация долгов со снижением ставок для инвесторов".