В Конгрессе США рекомендовали минюсту выдвинуть обвинения против Трампа

Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в воспрепятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.
Запрос комитета не имеет обязательной силы. Отмечается, что он поступил в связи с тем, что специальный прокурор наблюдает за двумя другими федеральными расследованиями против Трампа, связанными с его попыткой отменить свое поражение на выборах 2020 года и скандалом, связанным с секретными файлами, которые Трамп забрал из Белого дома.
Заседание стало последним публичным собранием комиссии из девяти человек, которая в течение 18 месяцев расследовала попытку мятежа сторонников Трампа.
Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в препятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана CIF, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.
Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.
В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
16 ноября Трамп официально объявил, что будет снова баллотироваться в президенты США.