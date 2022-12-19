В Конгрессе США рекомендовали минюсту выдвинуть обвинения против Трампа

Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в воспрепятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.

Запрос комитета не имеет обязательной силы. Отмечается, что он поступил в связи с тем, что специальный прокурор наблюдает за двумя другими федеральными расследованиями против Трампа, связанными с его попыткой отменить свое поражение на выборах 2020 года и скандалом, связанным с секретными файлами, которые Трамп забрал из Белого дома.

Заседание стало последним публичным собранием комиссии из девяти человек, которая в течение 18 месяцев расследовала попытку мятежа сторонников Трампа.







Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в препятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана CIF, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.