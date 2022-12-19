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В Конгрессе США рекомендовали минюсту выдвинуть обвинения против Трампа

Спецкомиссия вынесла решение относительно Трампа
Спецкомиссия вынесла решение относительно Трампа
Фото: EPA

Комитет Палаты представителей США, расследующий нападение на Капитолий США 6 января 2021 года в понедельник, обратился к федеральной прокуратуре с просьбой предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters 19 декабря.

Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в воспрепятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.

Запрос комитета не имеет обязательной силы. Отмечается, что он поступил в связи с тем, что специальный прокурор наблюдает за двумя другими федеральными расследованиями против Трампа, связанными с его попыткой отменить свое поражение на выборах 2020 года и скандалом, связанным с секретными файлами, которые Трамп забрал из Белого дома.

Заседание стало последним публичным собранием комиссии из девяти человек, которая в течение 18 месяцев расследовала попытку мятежа сторонников Трампа.



Комиссия обратилась к Министерству юстиции с просьбой обвинить Трампа в препятствовании официальной работе Конгресса, заговоре с целью обмана CIF, даче ложных заявлений и пособничестве или подстрекательстве к восстанию.
Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

16 ноября Трамп официально объявил, что будет снова баллотироваться в президенты США.

Теги: США, Конгресс США, беспорядки, Дональд Трамп, обвинение, капитолий
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