Суд в США удовлетворил просьбу Трампа о назначении спецпредставителя для изучения изъятых у него секретных документов

Решение окружного судьи уполномочивает стороннего эксперта по правовым вопросам просмотреть записи, сделанные во время обыска у Трампа, и отсеять из остальной части расследования все документы, которые могут быть защищены притязаниями на конфиденциальность адвоката и клиента или исполнительную власть. Некоторые из них в конечном итоге могут быть возвращены Трампу, но судья отложил решение по этому вопросу.

Министерство юстиции возражало против назначения эксперта, заявляя, что чиновники уже завершили проверку потенциально конфиденциальных документов. В понедельник ведомство заявило, что пересматривает решение, но не указало, может ли и когда оно может быть обжаловано.

Как отмечает агентство, решение суда почти наверняка замедлит ход расследования по поводу наличия сверхсекретной информации в Мар-а-Лаго, особенно с учетом директивы судьи о том, что министерство юстиции не может на данный момент использовать какие-либо из изъятых материалов в рамках своих расследований. Судебный запрет действует до тех пор, пока неназванный специальный эксперт не завершит свою работу или до "дальнейшего постановления суда".