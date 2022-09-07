Суд в США удовлетворил просьбу Трампа о назначении спецпредставителя для изучения изъятых у него секретных документов

Решение окружного судьи уполномочивает стороннего эксперта по правовым вопросам просмотреть записи, сделанные во время обыска у Трампа, и отсеять из остальной части расследования все документы, которые могут быть защищены притязаниями на конфиденциальность адвоката и клиента или исполнительную власть. Некоторые из них в конечном итоге могут быть возвращены Трампу, но судья отложил решение по этому вопросу.
Министерство юстиции возражало против назначения эксперта, заявляя, что чиновники уже завершили проверку потенциально конфиденциальных документов. В понедельник ведомство заявило, что пересматривает решение, но не указало, может ли и когда оно может быть обжаловано.
Как отмечает агентство, решение суда почти наверняка замедлит ход расследования по поводу наличия сверхсекретной информации в Мар-а-Лаго, особенно с учетом директивы судьи о том, что министерство юстиции не может на данный момент использовать какие-либо из изъятых материалов в рамках своих расследований. Судебный запрет действует до тех пор, пока неназванный специальный эксперт не завершит свою работу или до "дальнейшего постановления суда".
Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.
По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.
В минюсте США объяснили, что обыск у Трампа прошел в рамках расследования, начатого еще в начале года. Тогда по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа были доставлены 15 коробок с документами, 184 документа из которых были с грифом секретности. Целью расследования было выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, а также остались ли в поместье Трампа другие подобные документы.
Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.