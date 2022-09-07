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Суд в США удовлетворил просьбу Трампа о назначении спецпредставителя для изучения изъятых у него секретных документов

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Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде
Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде
Фото: EPA

Окружной суд США сентября удовлетворил просьбу бывшего президента Дональда Трампа о назначении специального представителя для проверки документов, изъятых ФБР из его дома во Флориде. Об этом сообщает Associated Press.

Решение окружного судьи уполномочивает стороннего эксперта по правовым вопросам просмотреть записи, сделанные во время обыска у Трампа, и отсеять из остальной части расследования все документы, которые могут быть защищены притязаниями на конфиденциальность адвоката и клиента или исполнительную власть. Некоторые из них в конечном итоге могут быть возвращены Трампу, но судья отложил решение по этому вопросу.

Министерство юстиции возражало против назначения эксперта, заявляя, что чиновники уже завершили проверку потенциально конфиденциальных документов. В понедельник ведомство заявило, что пересматривает решение, но не указало, может ли и когда оно может быть обжаловано.

Как отмечает агентство, решение суда почти наверняка замедлит ход расследования по поводу наличия сверхсекретной информации в Мар-а-Лаго, особенно с учетом директивы судьи о том, что министерство юстиции не может на данный момент использовать какие-либо из изъятых материалов в рамках своих расследований. Судебный запрет действует до тех пор, пока неназванный специальный эксперт не завершит свою работу или до "дальнейшего постановления суда".

Контекст:

Вечером 8 августа сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он предположительно забрал из Белого дома секретные документы после отставки.

По данным The Wall Street Journal, агенты ФБР забрали 20 коробок с разными предметами, а среди документов, которые нашли у Трампа, были документы с грифом "совершенно секретно" и их можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, отмечали журналисты, и среди изъятого есть, в частности, папки с фотографиями и информация о президенте Франции.

В минюсте США объяснили, что обыск у Трампа прошел в рамках расследования, начатого еще в начале года. Тогда по запросу Национального управления архивов и документации США из поместья Трампа были доставлены 15 коробок с документами, 184 документа из которых были с грифом секретности. Целью расследования было выяснить, почему секретные документы были вывезены и хранились в ненадлежащем для этого месте, а также остались ли в поместье Трампа другие подобные документы.

Сам Трамп называл обыск в его резиденции "нападением радикальных демократов", которые "отчаянно не хотят", чтобы он баллотировался в президенты в 2024 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ФБР, Дональд Трамп, расследование, суд
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