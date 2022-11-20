В США назначили специального прокурора для расследования двух дел в отношении Трампа

Смит – ветеран прокуратуры, он уже почти 30 лет ведет уголовные дела Фото: ЕРА

Смит будет изучать роль Трампа в событиях, которые привели к штурму Капитолия 6 января (в результате беспорядков были погибшие и раненые), и решение экс-президента хранить секретные правительственные документы в своем доме во Флориде.

Смит в последние годы работал прокурором в Гааге и занимался расследованием военных преступлений в Косово. Он приступит к новой должности, когда покинет эту работу, отмечает СМИ. Издание называет его специалистом с большим опытом – Смит почти 30 лет ведет уголовные дела.

Смит после назначения заверил, что будет "выносить независимые суждения и продвигать расследования оперативно и тщательно до тех результатов, которые диктуют факты и закон", сообщает AFP (новость в закрытой ленте цитирует Barrons).

Трамп назвал назначение "несправедливым" и в очередной раз заявил об "охоте на ведьм".

Как объясняет The New York Times, практический эффект от назначения заключается в объединении двух параллельных расследований, которые "официально не пересекались до пятницы". Издание считает, что объединение двух производств было неизбежным.