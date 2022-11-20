В США назначили специального прокурора для расследования двух дел в отношении Трампа

Смит будет изучать роль Трампа в событиях, которые привели к штурму Капитолия 6 января (в результате беспорядков были погибшие и раненые), и решение экс-президента хранить секретные правительственные документы в своем доме во Флориде.
Смит в последние годы работал прокурором в Гааге и занимался расследованием военных преступлений в Косово. Он приступит к новой должности, когда покинет эту работу, отмечает СМИ. Издание называет его специалистом с большим опытом – Смит почти 30 лет ведет уголовные дела.
Смит после назначения заверил, что будет "выносить независимые суждения и продвигать расследования оперативно и тщательно до тех результатов, которые диктуют факты и закон", сообщает AFP (новость в закрытой ленте цитирует Barrons).
Трамп назвал назначение "несправедливым" и в очередной раз заявил об "охоте на ведьм".
Как объясняет The New York Times, практический эффект от назначения заключается в объединении двух параллельных расследований, которые "официально не пересекались до пятницы". Издание считает, что объединение двух производств было неизбежным.
Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.
Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
16 ноября Трамп, заявлявший, что хочет снова стать президентом США, официально объявил о выдвижении своей кандидатуры.