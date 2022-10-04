Дело о штурме Капитолия. Прокурор обвинил подозреваемых в подготовке вооруженного восстания

По мнению прокурора, Стюарт Родс, который возглавляет "Хранителей клятвы", и его единомышленники были готовы "начать войну", чтобы помешать Байдену стать президентом. По данным следствия, Родс в ноябре 2020 года разослал своим последователям пошаговый план прекращения передачи власти на основе народного восстания, свергнувшего президента Югославии 20 лет назад.

Прокуроры дела считают, что действия "Хранителей клятвы" не были "спонтанным излиянием ярости, вызванной выборами, а частью подробного, затянувшегося заговора". Они хотели "всеми необходимыми средствами остановить законную передачу президентской власти", говорится в материале. Как отметило агентство, обвинение "в подстрекательстве к мятежу" предусматривает до 20 лет за решеткой.

По словам прокуроров, в дни между беспорядками и инаугурацией Байдена Родс потратил более $17 тыс. на запчасти для огнестрельного оружия, боеприпасы и другие предметы.

В то же время адвокаты защиты обвинили прокуратуру "в тщательном отборе комментариев из сообщений и видео" и заявили, что у правительства нет доказательств того, что когда-либо планировалось нападение на Капитолий.