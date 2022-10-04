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Дело о штурме Капитолия. Прокурор обвинил подозреваемых в подготовке вооруженного восстания

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6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий
Фото: EPA (архив)

Члены праворадикальной группы "Хранители клятвы" планировали организовать вооруженного восстания с целью отменить победу Джо Байдена на выборах в США в 2020 году. Об этом заявил помощник прокурора Джеффри Нестлер 3 октября во время заседания по делу, сообщило агентство Associated Press.

По мнению прокурора, Стюарт Родс, который возглавляет "Хранителей клятвы", и его единомышленники были готовы "начать войну", чтобы помешать Байдену стать президентом. По данным следствия, Родс в ноябре 2020 года разослал своим последователям пошаговый план прекращения передачи власти на основе народного восстания, свергнувшего президента Югославии 20 лет назад.

Прокуроры дела считают, что действия "Хранителей клятвы" не были "спонтанным излиянием ярости, вызванной выборами, а частью подробного, затянувшегося заговора". Они хотели "всеми необходимыми средствами остановить законную передачу президентской власти", говорится в материале. Как отметило агентство, обвинение "в подстрекательстве к мятежу" предусматривает до 20 лет за решеткой.

По словам прокуроров, в дни между беспорядками и инаугурацией Байдена Родс потратил более $17 тыс. на запчасти для огнестрельного оружия, боеприпасы и другие предметы.

В то же время адвокаты защиты обвинили прокуратуру "в тщательном отборе комментариев из сообщений и видео" и заявили, что у правительства нет доказательств того, что когда-либо планировалось нападение на Капитолий.

Контекст:

6 января 2021 года на митинге перед Белым домом тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщал CNN.

Теги: США, оружие, Джо Байден, демократия, штурм, митинг, Вашингтон, нападение, беспорядки, Дональд Трамп, обвинение, капитолий
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