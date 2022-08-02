В США суд вынес приговор зачинщику штурма Капитолия

Реффитт, вербовщик правого ополчения, известного как "Три процента", был первым участником штурма Капитолия, который предстал перед судом, а не пошел на сделку со следствием.
Присяжные признали мужчину виновным по пяти пунктам обвинения, включая транспортировку и ношение огнестрельного оружия на территории Капитолия, вмешательство в деятельность полиции и воспрепятствование официальному разбирательству.
По версии обвинения, Реффитт призывал толпу прорваться через полицейский кордон и бежать по лестнице в здание Капитолия, пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие, а также угрожал расправой спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим членам Конгресса.
Прокуроры также просили осудить мужчину по обвинению в терроризме, но суд отказал им.
6 января 2021 года на митинге перед Белым домом тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщал CNN.
В конце июня 2021 года суд в Вашингтоне вынес первый приговор в рамках расследования – признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.
Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы. Самый суровый на тот момент приговор получил житель Флориды Роберт Скотт Палмер, который бросил в полицейских огнетушитель – ему присудили более пяти лет лишения свободы.