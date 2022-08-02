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В США суд вынес приговор зачинщику штурма Капитолия

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Жителя Техаса приговорили к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Жителя Техаса приговорили к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Фото: ЕРА

В США суд приговорил жителя Техаса Гая Реффитта к самому большому сроку по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года – к семи годам и трем месяцам тюрьмы. Об этом 1 августа сообщил телеканал CNN.

Реффитт, вербовщик правого ополчения, известного как "Три процента", был первым участником штурма Капитолия, который предстал перед судом, а не пошел на сделку со следствием.

Присяжные признали мужчину виновным по пяти пунктам обвинения, включая транспортировку и ношение огнестрельного оружия на территории Капитолия, вмешательство в деятельность полиции и воспрепятствование официальному разбирательству.

По версии обвинения, Реффитт призывал толпу прорваться через полицейский кордон и бежать по лестнице в здание Капитолия, пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие, а также угрожал расправой спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим членам Конгресса.

Прокуроры также просили осудить мужчину по обвинению в терроризме, но суд отказал им.

Контекст:

6 января 2021 года на митинге перед Белым домом тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов представителя Демократической партии Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщал CNN.

В конце июня 2021 года суд в Вашингтоне вынес первый приговор в рамках расследования – признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.

Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы. Самый суровый на тот момент приговор получил житель Флориды Роберт Скотт Палмер, который бросил в полицейских огнетушитель – ему присудили более пяти лет лишения свободы.

Теги: США, протесты, Джо Байден, штурм, митинг, Вашингтон, беспорядки, приговор, Дональд Трамп
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