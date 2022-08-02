В США суд вынес приговор зачинщику штурма Капитолия

Жителя Техаса приговорили к тюремному заключению за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года Фото: ЕРА

Реффитт, вербовщик правого ополчения, известного как "Три процента", был первым участником штурма Капитолия, который предстал перед судом, а не пошел на сделку со следствием.

Присяжные признали мужчину виновным по пяти пунктам обвинения, включая транспортировку и ношение огнестрельного оружия на территории Капитолия, вмешательство в деятельность полиции и воспрепятствование официальному разбирательству.

По версии обвинения, Реффитт призывал толпу прорваться через полицейский кордон и бежать по лестнице в здание Капитолия, пронес на территорию, прилегающую к Капитолию, огнестрельное оружие, а также угрожал расправой спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси и другим членам Конгресса.

Прокуроры также просили осудить мужчину по обвинению в терроризме, но суд отказал им.