Участники беспорядков в Капитолии звонили в офис Нэнси Пелоси, чтобы спросить о своих потерянных вещах – конгрессмен

По его словам, звонившие спрашивали, не находили ли "забытый телефон, или оставленный кошелек и тому подобное".

По словам Раскина, полицейские быстро отреагировали и взяли у них информацию.

"Офицеры быстро брали трубку и говорили: "Да, просто сообщите нам свое имя, адрес, где вы работаете, и мы свяжем все концы с концами", – рассказал он.

Конгрессмен отметил, что этот эпизод с "бюро находок" кажется ему примечательным тем, что люди не понимали, что сами выдают себя – они "чувствовали себя так, как будто их вызвал в Вашингтон президент". По его словам, это один из показателей роли 45-го президента США Дональда Трампа в событиях того дня и его значимости для тысяч американцев, которые приехали в округ Колумбия на акцию протеста и в итоге штурмовали Капитолий.

Политик добавил, что этот эпизод также демонстрирует проблему, стоящую перед специальным комитетом Палаты представителей, расследующим события 6 января, в который входит и Раскин.

"Когда им говорили, что они вторглись в Капитолий, они отвечали, что президент пригласил их туда. Они не понимали принципа разделения властей. Они просто думали, что персона номер один в правительстве США пригласила их туда, и поэтому они имели право. Это подчеркивает центральную роль, которую сыграл в этом Дональд Трамп", – подчеркнул Раскин.