Участники беспорядков в Капитолии звонили в офис Нэнси Пелоси, чтобы спросить о своих потерянных вещах – конгрессмен

По его словам, звонившие спрашивали, не находили ли "забытый телефон, или оставленный кошелек и тому подобное".
По словам Раскина, полицейские быстро отреагировали и взяли у них информацию.
"Офицеры быстро брали трубку и говорили: "Да, просто сообщите нам свое имя, адрес, где вы работаете, и мы свяжем все концы с концами", – рассказал он.
Конгрессмен отметил, что этот эпизод с "бюро находок" кажется ему примечательным тем, что люди не понимали, что сами выдают себя – они "чувствовали себя так, как будто их вызвал в Вашингтон президент". По его словам, это один из показателей роли 45-го президента США Дональда Трампа в событиях того дня и его значимости для тысяч американцев, которые приехали в округ Колумбия на акцию протеста и в итоге штурмовали Капитолий.
Политик добавил, что этот эпизод также демонстрирует проблему, стоящую перед специальным комитетом Палаты представителей, расследующим события 6 января, в который входит и Раскин.
"Когда им говорили, что они вторглись в Капитолий, они отвечали, что президент пригласил их туда. Они не понимали принципа разделения властей. Они просто думали, что персона номер один в правительстве США пригласила их туда, и поэтому они имели право. Это подчеркивает центральную роль, которую сыграл в этом Дональд Трамп", – подчеркнул Раскин.
По итогам выборов президента США, которое проходило 3 ноября 2020 года, коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, согласно которым победил бывший вице-президент Джо Байден.
Трамп пытался оспорить результаты голосования в судах различных штатов. 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражения на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.
Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.
Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия, "возможно, самым сложным" в истории ведомства. Всего обвинения за штурм Капитолия предъявили почти 550 лицам, сообщил CNN.
В конце июня суд в Вашингтоне вынес первый приговор в рамках расследования – признал виновной жительницу штата Индиана Анну Морган-Ллойд, которая участвовала в штурме. Ей присудили три года условно, штраф в $500 и 120 часов общественных работ.
Первый реальный срок за штурм Капитолия американский суд назначил 19 июля. 38-летний житель штата Флорида Пол Ходжкинс получил восемь месяцев лишения свободы. Самый суровый на данный момент приговор получил житель Флориды Роберт Скотт Палмер, который бросил в полицейских огнетушитель – ему присудили более пяти лет лишения свободы.