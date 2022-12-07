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Две компании Трампа признали виновными в налоговом мошенничестве. Им грозит штраф в $1,6 млн

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Бывший президент лично и его семья не обвинялись по этому делу
Бывший президент лично и его семья не обвинялись по этому делу
Фото: trump.com

Суд в Нью-Йорке признал две компании из Trump Organization (Trump Corp. и Trump Payroll Corp) виновными в уклонении от налогов на протяжении 15 лет. Об этом 6 декабря сообщили The Washington Post и CNN.

Присяжные согласились с обвинениями обеим фирмам по всем 17 пунктам. Среди них – налоговое мошенничества и подделка отчетности.

Окончательный приговор суд вынесет в середине января, наказанием для Trump Organization может быть штраф в $1,6 млн. Дело основывалось на показаниях бывших сотрудников компаний – финансового директора Алена Вайсельберга и менеджера по финансовым вопросам Джеффри Макконни. 

Вайсельберг подробно описал, как с 2005 года вместе с Макконни планировал обман государственных и федеральных налоговых органов. Они использовали Trump Organization для покрытия крупных личных трат – аренды роскошной недвижимости в Нью-Йорке, элитных автомобилей для семьи, а также на обучение внуков в частной школе.

"[Trump Organization] культивировала культуру мошенничества и обмана, раздавая щедрые незаконные вознаграждения, чтобы побудить своих руководителей высшего звена фальсифицировать налоговые документы, чтобы замаскировать настоящую компенсацию, которую они платили этим руководителям", – говорится в заявлении прокуратуры.

Сам бывший президент Дональд Трамп и его семья не обвинялись по этому делу. Однако во время судебного процесса прокуроры неоднократно упоминали о причастности Трампа к выплатам и премиям в компании. Речь идет о предоставлении квартир, которые были в собственности компании, аренде автомобилей и утаивании личных расходов.

Теги: США, налоги, следствие, штраф, Дональд Трамп, суд присяжных
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