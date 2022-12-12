Иран объявил о казни второго участника акций протеста и показал фото повешенного на автокране

Казненного звали Маджидрезой Рахнавардой, приговор ему вынес суд провинции Хорасан Резави "на основании явного признания обвиняемого и наличия действительных документов по делу".
Иранские следователи утверждают, что 17 ноября в городе Мешхеде Рахнаварда смертельно ранил ножом силовиков Хосейна Зейналзаде и Данияла Резазаде.
Агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана, показало несколько фото (осторожно, кадры не для слабонервных) с места казни. На них мужчина висит на крюке автокрана.
Власти страны утверждают также, что экспертиза признала Рахнаварду вменяемым, а сам он признался в содеянном.
Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение члена "Сил сопротивления Басидж" – добровольческого военизированного формирования, которое часто используется для подавления протестов.
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 8 декабря, на нынешних протестах погибли уже 475 человек, 65 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек.