Иран объявил о казни второго участника акций протеста и показал фото повешенного на автокране

Казненного звали Маджидрезой Рахнавардой, приговор ему вынес суд провинции Хорасан Резави "на основании явного признания обвиняемого и наличия действительных документов по делу".

Иранские следователи утверждают, что 17 ноября в городе Мешхеде Рахнаварда смертельно ранил ножом силовиков Хосейна Зейналзаде и Данияла Резазаде.

Агентство Mizan, связанное с судебной властью Ирана, показало несколько фото (осторожно, кадры не для слабонервных) с места казни. На них мужчина висит на крюке автокрана.

Власти страны утверждают также, что экспертиза признала Рахнаварду вменяемым, а сам он признался в содеянном.

Первая публичная казнь участника акций протеста в Иране была проведена 8 декабря якобы за ранение члена "Сил сопротивления Басидж" – добровольческого военизированного формирования, которое часто используется для подавления протестов.