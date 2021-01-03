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В Иране повесили трех человек по обвинению в терроризме и убийствах

Заключенных Хассана Дехвари, Элиаса Каландарзехи, Омида Махмудзехи казнили в тюрьме Захедан сегодня утром. Им выдвигали сразу несколько обвинений, в том числе в организации терактов и убийствах.

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По информации правозащитников, Иран занимает первое место в мире по количеству казней
По информации правозащитников, Иран занимает первое место в мире по количеству казней
Фото: ЕРА (архив)

В Иране повесили трех человек по обвинению в террористических актах, убийствах и вооруженных ограблениях, сообщила 3 января местное агентство Mizan.

Их казнили сегодня утром в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны (граничит с Афганистаном). Обвиняемых в терактах звали Хассан Дехвари и Элиас Каландарзехи. Арестовали их в апреле 2014 года. У них нашли большое количество взрывчатых веществ, боеприпасы и оружие, говорится в сообщении.

Дехвари и Каландарзехи обвинили в похищениях, организации взрывов, убийстве сотрудников безопасности служб, захвате заложников и гражданских, а также в сотрудничестве с суннитской экстремистской группировкой "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости").

Третьего казненного зовут Омид Махмудзехи. Его подозревали в похищении людей, ограблениях и убийствах, утверждает Mizan.

Приговоры исполнили в тюрьме Захедан, писало иранское правозащитное новостное агентство HRANA. Иран занимает первое место в мире по количеству казней, отметили правозащитники. С 1 января по 20 декабря 2020 года по меньшей мере 236 граждан страны были казнены, еще 95 приговорили к смертной казни. Среди казненных были двое несовершеннолетних. Более 72% казней в Иране не были санкционированы ни правительством, ни судебными органами страны.

В сентябре прошлого года в Иране казнили 27-летнего чемпиона Ирана по борьбе, бойца смешанных единоборств Навида Афкари. Спортсмена признали виновным в убийстве и участии в антиправительственных акциях. А в июле казнили бывшего военнослужащего Резу Аскари за сотрудничество с Центральным разведывательным управлением США.

Теги: Иран, Афганистан, правозащитники, арест, смертная казнь, террористы, экстремизм, приговор, сунниты, Белуджистан
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