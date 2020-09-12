В Иране казнили 27-летнего чемпиона по борьбе. Его обвиняли в убийстве

Сегодня утром в Иране казнили чемпиона по борьбе, бойца смешанных единоборств Навида Афкари. Спортсмена признали виновным в убийстве и участии в антиправительственных акциях.

Навида Афкари (на фото) казнили сегодня в Иране Фото: radiosvoboda.org

В Иране казнили 27-летнего чемпиона Ирана по борьбе, бойца смешанных единоборств Навида Афкари, сообщил канал Al Jazeera.

Спортсмена признали виновным в убийстве и участии в антиправительственных акциях протеста в 2018 году.

Афкари казнили сегодня утром после того, как по настоянию родителей и семьи были проведены судебные процедуры, пишет Al Jazeera со ссылкой на главу управления юстиции южной провинции Фарс Казема Мусави.

Спортсмена признали виновным в нанесении ножевого ранения сотруднику компании водоснабжения в южном городе Шираз.

Сам Афкари заявлял о пытках в тюрьме. По словам его семьи и активистов, Афкари вынудили дать ложное признание. Адвокат борца заявил об отсутствии доказательств вины.

Судебные органы Ирана отвергли утверждения о пытках.

Афкари и его братья работали строителями в Ширазе, в 680 км к югу от Тегерана.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, в котором сказано, что президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощадить Афкари.

"Глубоко огорчены тем, что призывы спортсменов всего мира, закулисная работа МОК вместе с НОК Ирана, United World Wrestling и Национальной федерацией иранской борьбы не завершились успехом", – сказано в заявлении.

Президент США Дональд Трамп поддерживал Афкари в Twitter после вынесения смертного приговора. Он писал, что спортсмен участвовал в антиправительственной демонстрации против "ухудшения экономической ситуации в стране и инфляции".

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

В защиту Афкари выступал и президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, писала газета Daily Mail. Всемирный профсоюз спортсменов призывал исключить Иран из мирового спорта, если Афкари казнят.