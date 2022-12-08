В Иране казнили первого протестующего. Его повесили за ранение офицера

На нынешних протестах в Иране погибли уже 475 человек Фото: EPA

Протестующего Мохсена Шекари повесили утром 8 декабря после того, как Революционный суд признал его виновным в "мохаребе" – вражде против Бога.

Его обвинили в том, что он был "бунтовщиком", который 23 сентября заблокировал главную дорогу в Тегеране и ранил члена Сил сопротивления Басидж – добровольческого военизированного формирования, которое часто используется для подавления протестов.

Активист сказал, что он был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".