В Иране казнили первого протестующего. Его повесили за ранение офицера

Протестующего Мохсена Шекари повесили утром 8 декабря после того, как Революционный суд признал его виновным в "мохаребе" – вражде против Бога.
Его обвинили в том, что он был "бунтовщиком", который 23 сентября заблокировал главную дорогу в Тегеране и ранил члена Сил сопротивления Басидж – добровольческого военизированного формирования, которое часто используется для подавления протестов.
Активист сказал, что он был осужден после "показательного суда без какой-либо надлежащей правовой процедуры".
С сентября в Иране продолжаются массовые протесты из-за смерти 22-летней Махсы (Джины) Амини из Саккеза (Курдистан). 13 сентября она приехала в Тегеран с семьей и была задержана за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственникам сказали, что ее отпустят после "сеанса перевоспитания".
По словам свидетелей, Амини избили в фургоне для задержанных, а через три дня после задержания она умерла. Полиция факт избиения отрицает, заявляя, что студентка умерла от сердечного приступа. 17 сентября Амини похоронили.
После ее смерти начались протесты против ограничений свобод в Иране, в том числе – жестких правил ношения одежды. Митинги охватили большинство провинций Ирана. По оценке Reuters, это самые массовые митинги с 2019 года, когда в Иране проходили протесты из-за цен на топливо. Тогда во время подавления митингов были убиты, по данным агентства, около 1500 человек.
По данным правозащитников HRANA на 8 декабря, на нынешних протестах погибли уже 475 человек, 65 из них – дети. Под аресты попали более 18 тыс. человек.