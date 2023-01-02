В январе в Украину будут доставлены 15 млн LED-ламп в рамках инициативы Еврокомиссии – ОПУ

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за активное привлечение Еврокомиссии к реализации ряда гуманитарных инициатив в Украине.

"Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные Еврокомиссией, поступят в Украину в январе", – указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул важность быстрой практической реализации и привлечения государств – членов ЕС к инициативе по закупке школьных автобусов для пострадавших регионов Украины.

"Собеседники обсудили ход реализации проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил €100 млн. Президент выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября текущего года", – указывается в сообщении ОПУ.

Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Она также заявила, что макрофинансовая помощь в размере €18 млрд будет регулярно выплачиваться с января.

Зеленский рассказал, что в беседе с фон дер Ляйен скоординировал шаги по саммиту Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля.