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В январе в Украину будут доставлены 15 млн LED-ламп в рамках инициативы Еврокомиссии – ОПУ

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Украинцы смогут бесплатно получить LED-лампы вместо ламп накаливания, рассказали в Минэкономики
Украинцы смогут бесплатно получить LED-лампы вместо ламп накаливания, рассказали в Минэкономики
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе беседы глава государства сообщил о ситуации на фронте и о последствиях обстрелов Россией гражданской инфраструктуры страны.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

Отмечается, что Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за активное привлечение Еврокомиссии к реализации ряда гуманитарных инициатив в Украине.

"Стороны договорились, что первые 15 млн LED-ламп, профинансированные Еврокомиссией, поступят в Украину в январе", – указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул важность быстрой практической реализации и привлечения государств – членов ЕС к инициативе по закупке школьных автобусов для пострадавших регионов Украины.

"Собеседники обсудили ход реализации проекта по восстановлению 74 разрушенных украинских школ, на финансирование которого Евросоюз выделил €100 млн. Президент выразил надежду, что эти заведения будут реконструированы до сентября текущего года", – указывается в сообщении ОПУ.

Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Она также заявила, что макрофинансовая помощь в размере €18 млрд будет регулярно выплачиваться с января.

Зеленский рассказал, что в беседе с фон дер Ляйен скоординировал шаги по саммиту Украина – ЕС, который пройдет 3 февраля.

Контекст:

Фон дер Ляйен на фоне массированных обстрелов Россией объектов инфраструктуры Украины сообщила 13 декабря 2022 года, что Европа выделит €30 млн на приблизительно 30 млн светодиодных ламп для украинцев. По ее словам, 50 млн таких ламп, которые будут переданы совместно с партнерами, помогут сэкономить 1 ГВт – годовой объем производства атомной электростанции.

Как рассказали в Минэкономики, украинцы смогут бесплатно получить LED-лампочки вместо ламп накаливания.

Программа будет реализовываться через "Укрпошту", а ее механизм будет максимально упрощен, проинформировала первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Человеку, который решит воспользоваться программой, нужно предварительно оставить заявку, прийти в отделение "Укрпошти" и обменять пять ламп старого образца на пять новых светодиодных.

Теги: Украина, Еврокомиссия, переговоры, электроэнергия, гуманитарная помощь, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, финансирование, ЕС
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