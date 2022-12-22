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3 февраля состоится саммит Украина – ЕС – Reuters

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Украина подала заявку на вступление в Европейский союз 28 февраля
Украина подала заявку на вступление в Европейский союз 28 февраля
Фото: depositphotos.com

3 февраля состоится саммит Украина – ЕС. Об этом заявил официальный представитель Европейского союза 22 декабря, сообщило Reuters.

Его проведут председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также говорится об участии президента Украины Владимира Зеленского. В каком формате будет присутствовать украинский президент, Reuters не уточнило. Но, как заявил представитель ЕС, для Зеленского есть открытое приглашение. 

Место проведения саммита также пока неизвестно.

Представитель союза отметил: тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в защите против российской агрессии. Также Еврокомиссия и Европейский совет оценят путь Украины к членству в блоке. 

Контекст:

Прошлый, 23-й, саммит Украина – ЕС прошел 12 октября 2021 года в Мариинском дворце в Киеве. Тогда в ЕС заявили, что остаются привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, а также выдвинула ряд условий, которые страна должна выполнить перед началом переговоров.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, заявляла вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.

13 декабря вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк заявила, что парламент выполнил свои обязательства и принял необходимые для евроинтеграции законопроекты. 

Теги: Украина, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, саммит, саммит Украина – ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Шарль Мишель, членство, ЕС
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