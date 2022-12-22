3 февраля состоится саммит Украина – ЕС – Reuters

Его проведут председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Также говорится об участии президента Украины Владимира Зеленского. В каком формате будет присутствовать украинский президент, Reuters не уточнило. Но, как заявил представитель ЕС, для Зеленского есть открытое приглашение.

Место проведения саммита также пока неизвестно.

Представитель союза отметил: тема саммита, вероятно, будет заключаться в том, как ЕС может продолжать поддерживать Украину в защите против российской агрессии. Также Еврокомиссия и Европейский совет оценят путь Украины к членству в блоке.