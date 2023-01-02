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Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии: Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе

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Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским
Фон дер Ляйен поговорила с Зеленским
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поблагодарил ее за поддержку Украины со стороны Евросоюза. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram 2 января.

"Рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов. Скоординировали шаги по саммиту Украина – ЕС. Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", – написал он.

Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Она также заявила, что макрофинансовая помощь в размере €18 млрд будет регулярно выплачиваться с января.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря  лидеры ЕС.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины, Евросоюз
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