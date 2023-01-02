Зеленский после разговора с главой Еврокомиссии: Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе

"Рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов и модульных домов. Скоординировали шаги по саммиту Украина – ЕС. Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", – написал он.

Фон дер Ляйен после разговора с Зеленским сообщила, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Она также заявила, что макрофинансовая помощь в размере €18 млрд будет регулярно выплачиваться с января.