Маасикас о санкциях ЕС: В вопросе передовых технологий Россия на 45% зависит от Европы, на 21% – от США и только на 11% – от Китая

"Эти ограничительные меры касаются 1386 физических лиц и 171 организации в России и Беларуси, а также значительного количества секторов российской экономики. Среди тех, против кого были введены санкции, – политические деятели, олигархи, военные и пропагандисты. Эти санкции были приняты в тесной координации с государствами – членами "Группы семи", и тот факт, что более 40 других стран, в том числе традиционно нейтральные, также ввели их или приняли подобные меры, повышает их эффективность. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы не станем терпеть, когда кто-то навязывает законы джунглей мирному соседу", – подчеркнул посол.
Он отметил, что санкции – это лишь один из используемых Евросоюзом инструментов, который наносит России серьезный вред.
"Российская экономика значительно пострадала и теряет способность к модернизации, что ограничивает политические и экономические способности Кремля. Санкции влияют на российскую экономику, лишая ее доступа к финансовым рынкам и передовым технологическим продуктам, нанося ущерб нефтяной промышленности, авиакомпаниям, военной и автомобильной промышленности. Ожидается, что в 2022 году ВВП России упадет на 11%, а инфляция вырастет на 22%. Россия также страдает от неспособности производить "умные" продукты. В вопросе передовых технологий она на 45% зависит от Европы, на 21% – от США и только на 11% – от Китая. В то же время экспорт из ЕС и США закрыт", – резюмировал Маасикас.
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.