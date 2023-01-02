Маасикас о санкциях ЕС: В вопросе передовых технологий Россия на 45% зависит от Европы, на 21% – от США и только на 11% – от Китая

"Эти ограничительные меры касаются 1386 физических лиц и 171 организации в России и Беларуси, а также значительного количества секторов российской экономики. Среди тех, против кого были введены санкции, – политические деятели, олигархи, военные и пропагандисты. Эти санкции были приняты в тесной координации с государствами – членами "Группы семи", и тот факт, что более 40 других стран, в том числе традиционно нейтральные, также ввели их или приняли подобные меры, повышает их эффективность. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы не станем терпеть, когда кто-то навязывает законы джунглей мирному соседу", – подчеркнул посол.

Он отметил, что санкции – это лишь один из используемых Евросоюзом инструментов, который наносит России серьезный вред.

"Российская экономика значительно пострадала и теряет способность к модернизации, что ограничивает политические и экономические способности Кремля. Санкции влияют на российскую экономику, лишая ее доступа к финансовым рынкам и передовым технологическим продуктам, нанося ущерб нефтяной промышленности, авиакомпаниям, военной и автомобильной промышленности. Ожидается, что в 2022 году ВВП России упадет на 11%, а инфляция вырастет на 22%. Россия также страдает от неспособности производить "умные" продукты. В вопросе передовых технологий она на 45% зависит от Европы, на 21% – от США и только на 11% – от Китая. В то же время экспорт из ЕС и США закрыт", – резюмировал Маасикас.