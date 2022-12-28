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ПОЛИТИКА

Глава НБУ Пышный: Персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений

Пышный о визите в США: Нам действительно было что обсудить
Пышный о визите в США: Нам действительно было что обсудить
Фото: Андрій Пишний / Facebook

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в ходе визита в Вашингтон призвал американских партнеров вводить секторальные санкции против России. Об этом он рассказал в опубликованном 28 декабря интервью "Укринформу".

"Да, в нашей повестке дня было много вопросов. О некоторых из них я не могу сейчас рассказывать. Но поверьте на слово, когда встреча длится по несколько часов, а такой регламент, например, был в министерстве финансов США, Совете нацбезопасности, Госдепе – это значит: нам действительно было что обсудить. Это и вопросы безопасности, и конечно, вопросы санкционной политики", – отметил глава НБУ.

По его мнению, расширенное применение Соединенными Штатами секторальных санкций было бы мощным сигналом для других стран к более активной санкционной политике по отношению к РФ.

"Позиция Национального банка в отношении финансовых санкций состоит в том, что существующая практика применения персональных санкций только к отдельным учреждениям РФ, оказывающим финансовые услуги, не только не способствует их эффективности, но и создает условия для распространения механизмов избегания санкционных ограничений. Вопрос о применении США секторальных санкций ко всем финансовым учреждениям РФ, в том числе к центральному банку РФ, и их дочерним компаниям в России и за рубежом для минимизации возможностей избегания примененных персональных санкций с привлечением других не подсанкционных лиц я поднимал на многих встречах", – подчеркнул Пышный.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, Евросоюз, США, Канада, Великобритания, Австралия и другие страны ввели несколько пакетов санкций против России.

США, в частности, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. Под американские санкции попали российские чиновники и военные. Также под санкциями находятся первые лица РФ – президент Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. США запретили импорт российского золота, ввели санкции против ФСБ РФ.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, США, Украина, санкции, НБУ, Андрей Пышный, Вашингтон, эмбарго, Нацбанк
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