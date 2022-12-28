Глава НБУ Пышный: Персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений

Пышный о визите в США: Нам действительно было что обсудить Фото: Андрій Пишний / Facebook

"Да, в нашей повестке дня было много вопросов. О некоторых из них я не могу сейчас рассказывать. Но поверьте на слово, когда встреча длится по несколько часов, а такой регламент, например, был в министерстве финансов США, Совете нацбезопасности, Госдепе – это значит: нам действительно было что обсудить. Это и вопросы безопасности, и конечно, вопросы санкционной политики", – отметил глава НБУ.

По его мнению, расширенное применение Соединенными Штатами секторальных санкций было бы мощным сигналом для других стран к более активной санкционной политике по отношению к РФ.

"Позиция Национального банка в отношении финансовых санкций состоит в том, что существующая практика применения персональных санкций только к отдельным учреждениям РФ, оказывающим финансовые услуги, не только не способствует их эффективности, но и создает условия для распространения механизмов избегания санкционных ограничений. Вопрос о применении США секторальных санкций ко всем финансовым учреждениям РФ, в том числе к центральному банку РФ, и их дочерним компаниям в России и за рубежом для минимизации возможностей избегания примененных персональных санкций с привлечением других не подсанкционных лиц я поднимал на многих встречах", – подчеркнул Пышный.